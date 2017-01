Deze films kun je vanaf donderdag bekijken

Voorpremière Brimstone (in aanwezigheid van regisseur Martin Koolhoven)

Wat: western

Waar: Kino Rotterdam

Wanneer: zaterdag, 7 januari

Speelduur en leeftijd: 149 minuten, 16 jaar en ouder

Brimstone vertelt een duister verhaal dat zich afspeelt aan het einde van de negentiende eeuw. Het leven van Liz (Dakota Fanning) en haar gezin komt op het spel te staan wanneer een huiveringwekkende dominee (Guy Pearce) in haar leven verschijnt. Brimstone ging in september in première tijdens het filmfestival van Venetië. Ook op het Toronto International Film Festival werd de film vertoond. Ook Game of Thrones-acteur Kit Harington en Carice van Houten hebben een rol.

Assasin's Creed - Justin Kurzel

Wat: actie, fantasy

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 116 minuten, 16 jaar en ouder

Assassin's Creed is gebaseerd op de gelijknamige gamereeks van de Franse uitgever Ubisoft. Inmiddels zijn er negen hoofdgames in de serie verschenen. Middels een futuristische technologie kan hoofdpersoon Cal Lynch (gespeeld door Michael Fassbender) genetische herinneringen herbeleven. Dit brengt hem naar het Spanje van de vijftiende eeuw, waar hij het moet opnemen tegen de Tempeliers.

The Founder - John Lee Hancock

Wat: biografisch drama

Waar: bioscopen en filmhuizen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 115 minuten, alle leeftijden

The Founder vertelt het waargebeurde verhaal van de ploeterende Ray Kroc (gespeeld door Michael Keaton), wiens leven een nieuwe wending krijgt als hij Mac en Dick McDonald (eigenaren van een bekende fastfood keten) ontmoet.

The History of Love - Radu Mihaileanu

Wat: drama, fantasy

Waar: filmhuizen en bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 134 minuten, 12 jaar en ouder

In The History of Love staat een verloren gewaand boek centraal dat uit het niets opeens weer opduikt. En daar blijft het niet bij, het werk brengt namelijk ook twee mensen met elkaar in contact. Een oude man die op zoek is naar zijn zoon en een meisje dat de ziekte van haar moeder probeert te bestrijden.

L'Odyssee - Jérôme Salle

Wat: biografische film

Waar: bioscopen en filmhuizen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 123 minuten, 9 jaar en ouder

Jacques Cousteau, met zijn iconische rode, wollen muts, is misschien wel de bekendste zeeonderzoekers van onze tijd. Jean-Michel Cousteau schreef mee aan L'Odyssee, een biografische film over zijn beroemde vader.

Fai bei Sogni - Marco Bellocchio

Wat: drama

Waar: filmhuizen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 134 minuten, 12 jaar en ouder

De beroemde Italiaanse regisseur Marco Bellocchio heeft dit keer het boek Fai bei Sogni (2012) als basis genomen voor zijn nieuwe film. Het autobiografische boek vertelt het verhaal van Massimo Gramellini, die als succesvolle journalist het verlies van zijn moeder moet verwerken.

West Side Story - Jerome Robbins, Robert Wise

Waar: Lantaren Venster

Speelduur en leeftijd: 152 minuten, 6 jaar en ouder

Wanneer: Alleen donderdag 5 januari

De filmadaptatie van de gelijknamige musical is weer heel even op het witte doek te zien. En wel op 5 januari in de filmzaal van de Rotterdamse bioscoop Lantaren Venster. Het legendarische verhaal gaat over twee leden van rivaliserende jeugdbendes in New York die op elkaar verliefd worden en hun haat opzij moeten zetten.