Rafiki-actrice bang onverstaanbaar te zijn tijdens musical Lion King

"Het is zo belangrijk dat ik goed verstaanbaar ben", zegt de Zuid-Afrikaanse Dalamini in gesprek met De Telegraaf.

"Rafiki is tenslotte de verteller van de voorstelling. Ze is sowieso de spil. Als mijn energie laag is, dan kan het zijn dat de hele show wat mat wordt. Dat voelt als een enorme verantwoordelijkheid die ik erg serieus neem. Dus ik drink niet, ik rook niet, ik zorg dat ik voldoende slaap en gezond eet en dat ik zoveel mogelijk in topvorm ben."

De actrice had de rol voorheen in andere landen in de Engelse taal gespeeld. Toen ze naar het Nederlands moest overstappen werd ze wel even nerveus: "In een andere taal, dat is toch wel even andere koek. Ik ben meteen gaan googelen en heb mijn voorgangster Nomvula Dlamini gebeld die de rol hier in 2004 heeft gespeeld."

Niet zat

Hoewel het stuk al enige tijd wordt opgevoerd in het Afas Circustheater in Scheveningen, is ze de voorstelling nog niet zat.

"Het is heel fijn dat ik de schoonheid van mijn eigen cultuur met deze voorstelling mag uitdragen over de hele wereld. En ik krijg na al die jaren nog altijd kippenvel wanneer Nala (...) het nummer Arm Land zingt. Ik keer dan in gedachten altijd even terug naar het moment dat mijn oom mij zijn zegen gaf om naar Johannesburg te vertrekken om daar mijn dromen te volgen en mijn zangtalent een kans te geven."

Wat: musical

Waar: Afas Circustheater Schevening

Wanneer: tenminste tot en met eind augustus

