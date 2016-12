Deze evenementen zijn deze week in de voorverkoop gegaan

WOO HAH! - Spoorzone, Tilburg

Start voorverkoop: 23 december 2016

Festival: 30 juni tot en met 1 juli 2017

Kosten: 45 euro voor een dagticket

Koop hier je kaarten

Tijdens de vierde editie van het internationale hiphopfestival WOO HAH! staan onder meer Jonna Fraser en G-eazy op het podium. Het festival draait niet alleen om de muziekstroming hiphop, maar ook de cultuur er omheen staat centraal. Daarom is er volop ruimte voor skate-demonstraties en graffitikunst.

Colour Haze & My Sleeping Karma - Doornroosje, Nijmegen

Start voorverkoop: 24 december 2016

Concert: 19 maart 2017

Kosten: 17.50 euro

Koop hier je kaarten

Colour Haze en My Sleeping Karma zijn beide Duitse bands uit de psychedelische stonerrock scene. Met bezwerende motieven en uitgebreide jams nemen ze de luisteraar mee in hun muziekspel tijdens hun enige concert op Nederlandse bodem.

Joy Wellboy - Rotown, Rotterdam

Start voorverkoop: 27 december 2016

Concert: 30 maart 2017

Kosten: 8 euro

Koop hier je kaarten

Het Belgische elektronic duo Joy Wellboy is volgend jaar in maart te zien in Rotown en in de Simplon te Groningen. Het nieuwe album van het koppel Joy Adegoke en Wim Janssens is dan net verschenen. De volledige Franstalige CD Les Pieds Dans La Merde La Tête Dans Les Etoiles komt op 22 februari uit. Joy Wellboy stond in het verleden al op festivals als Melt en Dour.

The Klezmatics - Oosterpoort, Groningen

Start voorverkoop: 28 december 2016

Concert: 1 februari 2017

Kosten: 16 euro

Koop hier je kaarten

Deze klezmerband bestaat dertig jaar en viert dit onder meer in de Oosterpoort. The Klezmatics traden al op in meer dan twintig landen en wonnen in 2007 een Grammy voor ‘Best Contemporary World Music Album’, als enige band in het joodse klezmer-genre. The Klezmatics zijn niet alleen bekend vanwege hun muziek maar ook om de strijd die ze voeren voor sociale gerechtigheid, welke terugkomt in hun teksten.

Zing je even met mij - Patronaat, Haarlem

Start voorverkoop: 29 december 2016

Concert: 29 januari 2017

Gratis entree

Meld je hier aan

Wie zingend de Nederlandse taal wil leren, kan meedoen aan het evenement Zing je even met mij. Ook liefhebbers van Nederlandstalige muziek zijn uitgenodigd om uit volle borst mee te zingen. Van Kenny B tot aan de nummers van Paul de Leeuw, alles komt voorbij. De Wereld Muziek School zorgt voor muzikale begeleiding.

George Michael Tribute - Paradiso, Amsterdam

Start voorverkoop: 30 december 2016

Concert: 16 januari 2017

Gratis

Koop hier je vrijkaarten

Afgelopen kerst overleed opnieuw een popicoon. George Michael wordt volgend jaar geëerd in Paradiso, waar diverse artiesten brengen een ode aan hem brengen.