Overzicht: Zes gratis oud en nieuw feesten

Oud & Nieuw bij Pllek - Pllek, Amsterdam

Wat: feest

Wanneer: 18.00-03.00 uur

Geen over de top oud & nieuw-feest bij Pllek. Hier wordt geborreld zoals altijd en de tafels gaan aan de kant zodra mensen een dansje willen doen. Entree blijft ook gewoon gratis. Alleen het uitzicht is anders, als de lucht gevuld wordt met spectaculair vuurwerk.

Cirkel loves 2017 - Negende Cirkel, Groningen

Wat: feest

Wanneer: 00.30-08.00 uur

Samen met de buren organiseert de Negende Cirkel een feest voor de studenten van Groningen. Zowel in De Brouwerij als in de Negende Cirkel, beide populaire studentenkroegen, is de entree gratis.

Het Nationale Vuurwerk - Erasmusbrug, Rotterdam

Wat: vuurwerkshow

Wanneer: vanaf 22.30 uur

De grootste hits van afgelopen jaar komen hard uit de speakers op de kade, terwijl duizenden mensen samen aftellen naar het nieuwe jaar. De show is ook te zien op RTL.

Huiskamerfeestje - Bar Boef, Haarlem

Wat: feest

Wanneer: 20.00-04.00 uur

In de huiskamer worden er volop oud-Hollandse spelletjes gespeeld, waaronder sjoelen, maar voor wie meer actie wil staat ook de beerpong klaar. De bubbels en oliebollen staan al klaar. Na middernacht wordt er doorgefeest op vrolijke hits.

Vreugdevuur - Noorderstrand, Scheveningen

Wat: evenement

Wanneer: vanaf 00.00 uur

Vanaf 27 december wordt het vreugdevuur al opgebouwd. Het bouwwerk dat zal branden, moet dan ook erg hoog worden. Want elk jaar gaat Scheveningen de concurrentie aan met Duindorp, om te kijken wie het hoogste vreugdevuur kan bouwen. Vorig jaar verbrak Scheveningen het record. Naast dat het vreugdevuur een oude traditie is en bijzonder om te bekijken, is het ook gewoon aantrekkelijk om lekker warm te worden bij het vuur.

Oud & Nieuw-feest - Proeflokaal België, Almelo

Wat: borrel

Wanneer: vanaf 22.00 uur

Wie gewoon rustig wil borrelen, kan terecht bij Proeflokaal België. Naast de gebruikelijke kaas en worst, worden ook oliebollen geserveerd. Ook staat de champagne al koud.