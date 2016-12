Zes films die je vanaf deze week kunt zien

Onze Jongens - Johan Nijenhuis

Wat: Nederlandse romantische komedie

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 112 minuten, vanaf 12 jaar

Dat strippende mannen in trek zijn, bewees de populaire film Magic Mike al. Nu is er ook een Nederlandse film waarin mannen hun kleren uittrekken en exotisch dansen. Onder het motto 'Voor elke klus het juiste gereedschap' besluit een groep jonge bouwvakkers het roer om te gooien. Onder leiding van Jorrit, gespeeld door Jim Bakkum, beginnen ze een carrière als stripper in clubs. Hoewel de mannen veel aandacht krijgen, is het leven als stripper niet altijd makkelijk. Zo heeft Jorrit een zoon, die hem niet wil zien. En is een nieuwe relatie eigenlijk wel mogelijk als je een stripper bent?

Cézanne et moi - Danièle Thompson

Wat: biografie, drama

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 114 minuten, vanaf 6 jaar

Schilder Paul Cézanne en schrijver Emile Zola zijn al bevriend sinds hun kindertijd. Terwijl Cézanne nog op zijn doorbraak wacht, lijkt Zola alles al te hebben. Niet alleen roem, maar ook de liefde van de vrouw die Cézanne begeert.

Sweet Dreams - Marco Bellocchio

Wat: drama

Waar: filmhuis, waaronder in Delft

Speelduur en leeftijd: 134 minuten, vanaf 12 jaar

Het kalme leven van de negenjarige Massimo wordt woest verstoord als hij hoort dat zijn moeder plotseling is overleden. De dag ervoor dansten ze nog door de kamer heen, maar dan is ze opeens verdwenen zonder afscheid te hebben genomen. Het gemis blijft hem achtervolgen. Als Massimo volwassen is, krijgt hij last van paniekaanvallen. Hij besluit dat het tijd is om op zoek te gaan naar de waarheid omtrent de dood van zijn geliefde moeder. De film is gebaseerd op de autobiografie van Massimo Gramellini, journalist bij de Italiaanse krant La Stampa.

Pathé New Year's Eve Concert

Wat: evenement

Waar: Pathé

Wanneer: 31 december

Het oude jaar kan afgesloten worden met keihard vuurwerk, maar ook met de bombastische tonen van het Berliner Philharmoniker. Eén van de klassieke sterren die te horen zijn is de pianist Daniil, die het Piano Concerto No.3 van de Russische componist Rachmaninoff ten gehore brengt. Dit stuk wordt ook wel het moeilijkste piano concerto aller tijden genoemd.

Roald Dahl festival

Wat: festival

Waar: Groningen

Wanneer: 28, 29, 30 december

Roald Dahl zou in 2016 honderd jaar zijn geworden. Daarom organiseert het Groninger Forum een festival ter ere van de schrijver. Verfilmingen van zijn grootste klassiekers als de Grote Vriendelijke Reus of Sjakie en de Chocoladefabriek zijn te zien in filmhuis Images. Maar kinderen en hun families kunnen zichzelf ook uitleven in het Fantasielab of even bijkomen bij het Snoskommer Café, waar ze kunnen worden geschminkt.

Fists in the pocket - Marco Bellocchio

Wat: drama

Waar: filmhuis, waaronder in Den Haag

Speelduur en leeftijd: 105 minuten, vanaf 12 jaar

Bellochio's nieuwe film Sweet Dreams wordt in diverse filmtheaters gedraaid in combinatie met zijn eerdere successen. Fists in the pocket was zijn debuut in 1965 en maakte hem al snel een grote naam in het Italiaanse filmlandschap. Het drama gaat over een man die de problemen in zijn familie op een wel heel radicale wijze wil oplossen.