Overzicht: De leukste concerten van deze week

In samenwerking met Podiuminfo presenteert NU.nl wekelijks een overzicht van de om en nabij tien leukste concerten van de week. Hieronder zetten we ze voor je op een rijtje.

Jonathan Jeremiah

27 december, Paradiso Noord, Amsterdam - Koop hier je kaarten

28 december, Paradiso Noord, Amsterdam - Uitverkocht

29 december, Paradiso Noord, Amsterdam - Uitverkocht

De Britse folk- en soulzanger Jonathan Jeremiah slaat deze week de perfecte soul-brug tussen Kerst en Oud en Nieuw met 3 shows in Paradiso Noord. De folk- en soulmuzikant bracht vorig jaar zijn derde album Oh Desire uit en weet live elke keer te betoveren met zijn baritonstem.

Meer informatie concerten Jonathan Jeremiah.

Nits

28 december, De Vorstin, Hilversum - Koop hier je kaarten

29 december, Luxor Live, Arnhem - Koop hier je kaarten

30 december, De Duif, Amsterdam - Koop hier je kaarten

Is er een Nederlandse act die langer bestaat dan Nits? De band werd in 1974 opgericht en sindsdien kan het publiek rekenen op constante vernieuwing en avontuur. Deze week doen ze een korte clubtour onder de naam BRNO. Wat het betekent blijft nog een mysterie.

Meer informatie concerten Nits.

Eefje de Visser

30 december, TivoliVredenburg, Utrecht - Koop hier je kaarten

Deze week sluit Eefje de Visser een succesvol jaar af met een optreden in TivoliVredenburg. In 2016 kwam ze met haar derde album en hiermee was ze het hele jaar op de podia te zien.

Meer informatie concerten Eefje de Visser.

Black Bottle Riot

28 december, Doornroosje, Nijmegen - Koop hier je kaarten

Black Bottle Riot weet hoe je een feestje bouwt met de fans, dat bleek wel tijdens twee uitverkochte shows in het oude Doornroosje waar de boel volledig afgebroken werd. Deze week sluit de band de tour rondom het album III: Indigo Blues in stijl met een eindshow op de nieuwe locatie van het poppodium.

Meer informatie concerten Black Bottle Riot.

Weval

29 december, Paradiso, Amsterdam - Uitverkocht

Als er één Nederlandse act een succesvol jaar heeft gehad, is het Weval wel. Het producers-duo gaat internationaal als een speer sinds het debuutalbum verscheen en wordt inmiddels wereldwijd gezien als een van de meest veelbelovende elektronische acts.

Meer informatie concerten Weval.

Jonna Fraser

28 december, Merleyn, Nijmegen - Uitverkocht

29 december, Melkweg, Amsterdam - Uitverkocht

30 december, Paard van Troje, Den Haag - Uitverkocht

De Zaandammer Jonna Fraser is, nu al, één van Nederlands meest veelzijdige hiphopartiesten. Met het hiphopcollectief ‘New Wave’ bracht hij in 2016 zijn derde EP Goed Teken uit en scoorde een hit met Do Or Die met Broederliefde.

Meer informatie concerten Jonna Fraser.

Jungle By Night

30 december, TivoliVredenburg, Utrecht - Koop hier je kaarten

Na 5 jaar en 450 shows neemt het Amsterdamse negental Jungle By Night een adempauze. Maar niet voordat ze nog één keer naar TivoliVredenburg komen omtoveren tot een swingende rimboe. Met een flinke bonus, want ook Jameszoo staat op de planken vanavond.

Meer informatie concerten Jungle By Night.

De Jeugd van Tegenwoordig

31 december, Paradiso Noord, Amsterdam - Koop hier je kaarten

Het laatste uur van 2016 feesten met De Jeugd Van Tegenwoordig klinkt als een perfecte manier om het jaar af te sluiten. Deze vier mannen weten immers wel hoe je een feestje bouwt. Na een hoop grote festivals dit jaar nog een keer intiem in Paradiso Noord.

Meer informatie concerten De Jeugd van Tegenwoordig.

Lemmy Lives – A Motörhead Memorial

25 december, Little Devil, Tilburg - Gratis entree

27 december, Neushoorn, Leeuwarden - Koop hier je kaarten

28 december, Hedon, Zwolle - Koop hier je kaarten

29 december, Patronaat, Haarlem - Koop hier je kaarten

30 december, Effenaar, Eindhoven - Uitverkocht

Lemmy Lives is een muzikale buiging voor Motörhead Lemmy Kilmister, die vorig jaar overleed. Niemand minder dan Death Alley zorgt voor de muzikale omlijsting en wordt daarbij gesteund door gastmuzikanten van o.a. Peter Pan Speedrock, Birth of Joy, The Deaf en Ella Bandita.

Meer informatie concerten Death Alley.