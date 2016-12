Kim Wilde treedt volgend jaar zeven keer op in Nederland

Wilde doet onder meer Zwolle, Hilversum, Zoetermeer, Groningen, Alkmaar, Tilburg en Hengelo aan, schrijft Maxazine.

De 56-jarige zangeres scoorde in de jaren tachtig verschillende hits, waaronder haar bekendste nummer Kids in America. Wilde stond aan de wieg van de new wave-stroming.

Met haar cover van The Supremes You Keep Me Hangin' On bereikte in Amerika de eerste plaats in de hitlijsten. In 2003 maakte ze samen met de Duitse zangeres het liedje Anyplace, Anywhere, Anytime. Dat nummer stond vijf weken in Nederland in de hitlijsten.

In 2014 bracht ze haar kerstalbum Wilde Winter Songbook uit.

Wat: concert

Waar: Zwolle, Hilversum, Zoetermeer, Groningen, Alkmaar, Tilburg en Hengelo

Wanneer: 10, 11, 12, 15, 16, 17 en 18 november 2017

VVK start: 23 december 10.00 uur