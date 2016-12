Kerstvakantietips van Lange Frans: Star Wars en boswandelingen

Lange Frans begon zijn muzikale carrière op zeventienjarige leeftijd, samen met zijn toenmalige buurjongen Baas B. In 2008 ging hij verder als soloartiest. Levenslied was het laatste album dat Lange Frans uitbracht.

Daarnaast is Frans Frederiks, zoals de artiest in het echt heet, steeds meer op televisie te zien. Zo werkte hij mee aan het nieuwe NTR-programma Dream School, waarin hij schoolverlaters inspireert zichzelf te ontplooien.

De productie is vanaf 11 januari te zien.

Rogue One: A Star Wars Story - Gareth Edwards

Wat: Science-fiction, actie

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 134 minuten, 12 jaar en ouder

"Deze film staat bij mij en mijn zoon hoog op de verlanglijst. Daar gaan we in de kerstvakantie zeker heen. In het weekend ben ik niet zo vaak vrij, dan moet ik namelijk gewoon werken. En als ik vakantie heb, ga ik het liefst skiën. Ik ga dus niet heel vaak naar culturele evenementen. Maar voor Rogue One maak ik wel tijd."



"Die Pokémon-rage is misschien niet meer zo populair onder volwassenen, maar onder de Amstelveense basisschooljeugd speelt het nog heel erg. Als mijn zoon en ik Pokémon Go spelen, loop ik er vooral achteraan. Of ik krijg van mijn zoon in de auto instructies waar we heen moeten rijden. We hebben inmiddels level zeventien bereikt. De mooiste Pokémon die we hebben gevangen is volgens mijn zoon een soort van watervos."

Drake live in Ziggo Dome

Wat: r&b, hip hop

Waar: Ziggo Dome, Amsterdam

Wanneer: 18, 20, 22 januari 2017

"De Canadese rapper Drake staat in totaal vier keer in Amsterdam. Nog niet alle kaarten zijn verkocht. Drake is één van de grootste rappers van dit moment. Als je dan toch ergens naar moet kijken, kun je het beste hier naar toe gaan. Van Drake valt nog wel wat te leren. Ik beleef een concert altijd als artiest, want je kunt nooit uitzetten wie je bent. Dan let ik bijvoorbeeld toch weer op het lichtplan, in welke volgorde de verschillende nummers worden opgevoerd of wat hij zegt tussen de nummers door."



Bos

"Deze tip geef ik eigenlijk liever niet, want straks wordt het er nog te druk. Maar vooruit; ons favoriete bos ligt bij de Waterleidingduinen in Zandvoort. Daar kun je een kasteel vinden, stukken fort en heel veel herten. Die zijn heel benaderbaar, soms staan ze op slechts een paar meter afstand. Ook is er een leuk pannenkoekenhuisje. Of het nou mooi weer is of sneeuwt, je kunt er altijd goed terecht. Het moet alleen niet regenen. Maar je moet wel heel zuur zijn, wil je je hier niet kunnen vermaken."

Watskeburt

"Theater is niet aan mij besteed. Musicals eigenlijk ook niet, maar ik ben wel benieuwd naar de voorstelling Watskeburt over De Jeugd Van Tegenwoordig. Ik vraag me af hoe het het ontstaan van de formatie en de carrière die ze tot nu toe hebben gehad in een poppen-musical is gegoten. Hier zou ik nog wel naartoe willen gaan en fysiek bij aanwezig zijn. Je kunt het tenslotte niet achteraf bekijken op Netflix of zo."



