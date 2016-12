Dit kun je zondag doen: de afterparty van de kerstman en een kerstdiner voor dieren

Alice in Winterwonderland

Wat: danstheater

Waar: Zuiderstrandtheater, Den Haag

Kosten: 20 euro

Koop hier je kaarten: via Ticketswap



Het verhaal van Alice in Wonderland wordt in een winters jasje gestoken, speciaal voor de Kerstdagen. Het Residentie Orkest begeleidt het dansgezelschap met de klanken van Tchaikovsky. Bijzonder is dat het decor geïnspireerd is op de patronen van Escher.

Santa's Afterparty

Wat: feest

Waar: Chicago Social Club, Amsterdam

Kosten: 10 euro aan de deur

Wie niet alleen maar de hele dag met de familie op de bank wil zitten en liever een kerstfeest in de club viert, is uitgenodigd op de afterparty van niemand minder dan de Kerstman zelf.

Kerstplaza Groningen

Wat: evenement

Waar: Martiniplaza, Groningen

Kosten: 14 euro aan de deur



Kerstplaza biedt op de kerstmarkt genoeg mogelijkheden om snel nog de laatste kerstinkopen te doen. Bezoekers kunnen zich tussendoor vermaken bij de kermisattracties, waaronder een angstaanjagend spookhuis, of zich laten verrassen door de vele artiesten die op de markt rondlopen.

Walking distance - Alejandro Guzmán Alvarez

Wat: feelgood

Waar: filmhuis

Kosten: ongeveer 10 euro

Koop hier je kaarten

De eenzame Fede weegt 200 kilo en komt nauwelijks het huis uit. Totdat hij een onontwikkeld fotorolletje ontdekt en besluit om deze naar de fotowinkel te brengen. Daar ontmoet hij Paolo, een eenzame stripverzamelaar, van wie hij impulsief een camera koopt. Met behulp van zijn zwager Ramon begint Fede zijn leven te documenteren, waar Paolo ook steeds meer deel van uit gaat maken. De drie worden goede vrienden in deze Mexicaanse feelgood-film, waar humor en ernst elkaar steeds afwisselen.

Wintercircus

Wat: circus

Waar: Utrecht

Kosten: 19 tot 49 euro

Koop hier je kaarten

Tijdens het Wintercircus in Utrecht zijn bekroonde clowns te zien, naast Cubaanse acrobaten en een lichtshow van Laser Man. Trouwe viervoeters stelen de show in de Honden Comedy.

Kerst op de Euromast

Wat: evenement

Waar: Euromast, Rotterdam

Reserveer het diner via 010-4364811

Bekijk de winterse taferelen in Rotterdam van een grote hoogte en sluit aan bij de kerstbrunch of het feestelijke diner. VIP's worden extra verwend in de lounge.

Kiss me under the mistle toe

Wat: feest

Waar: Café de Zaak, Apeldoorn

Gratis entree

Voor een beetje romantiek onder de mistle toe, kunnen feestgangers terecht bij Café de Zaak in Apeldoorn. Het café pakt groots uit met de kerstdagen en biedt kerstvierders een uitlaatklep na alle verplichte bezoekjes.

Kerstdiner voor dieren

Wat: evenement

Waar: Safaripark Beekse Bergen

Kosten: vanaf 16.50 voor bezoek dierentuin

Koop hier je kaarten

Ook de dieren worden tijdens Kerst verwend met een uitgebreid feestmaal. Zo krijgt de leeuw konijn voorgeschoteld en het nijlpaard pompoen en wortel op een bedje van hooi. De dieren zijn goed te bekijken voor bezoekers, terwijl ze hun kerstdiner verorberen.

Midden in de winternacht

Wat: cabaret

Waar: Oude Luxor Theater, Rotterdam

Kosten: vanaf 20 euro

Koop hier je kaarten: via Ticketswap

Cabaretier Richard Groenendijk amuseert zijn publiek met een kerstshow vol anekdotes en muziek. Samen met zijn zevenkoppige band brengt hij een ode aan mensen die hem de afgelopen jaren inspireerden, zoals Toon Hermans. Met zijn vrolijke voorstelling hoopt Groenendijk een licht te zijn in de donkere tijden rondom kerst.

Parsifal

Wat: opera

Waar: Nationale Opera en Ballet, Amsterdam

Kosten: vanaf 25 euro

Koop hier je kaarten

Wagner hield zich in zijn werk vaak bezig met religieuze thema’s als 'verlossing'. Ook in de opera Parsifal zijn christelijke thema's verwerkt. Daarmee is de opera toepasselijk om op Eerste Kerstdag te bezoeken.