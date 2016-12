De weekendtips van Jan Versteegh

Momenteel presenteert Jan Versteegh (30) dagelijks de talkshow van Serious Request, waarbij hij diverse BN-ers en deskundigen ontvangt die dit jaar betrokken zijn bij het Glazen huis.

Vanaf het nieuwe jaar is Jan Versteegh te zien als quizmaster in BNN's Quickest Quiz.

Café Kuijper - Amsterdam

"Het café ademt bruine kroeg, maar heeft ook een modern tintje. Ik ken de bedrijfsleider, Omar, hij is echt een geweldige gozer. Als je binnenkomt, staat je drankje al klaar. Ze onthouden gewoon wat je wilt drinken. Dat vind ik bijzonder in een grote stad als Amsterdam."

Serious Request - Breda

"Kom naar het Glazen Huis! Ook als je niet gelooft in geld geven aan het goede doel, is het een aanrader. Het plein waar het Glazen Huis staat is vaak heel levendig en is het waard om te bezoeken. Dit jaar verzorg ik de talkshows met 3FM-dj's Domien Verschuuren en Frank van der Lende, die nu in het Glazen Huis zitten. Het wordt altijd een feestje met Serious Request."

Kerstfilm

"Ik kijk veel series thuis, zoals Narcos of Suits. Daarnaast hou ik van goede films. Shawshank Redemption moet iedereen gezien hebben. Qua kerstfilms raad ik Elf aan, met Will Ferrel. Ik hou van die feelgood-films. Ook van bijvoorbeeld The Notebook, een fantastische film over de liefde. Soms kijk ik dat soort films wel met mijn vriendin, maar ik zou The Notebook sowieso wel kijken. Ik kijk ook ieder jaar naar de kerstspecial van All You Need Is Love. Dat is toch mooi, de liefde?"

Uitwaaien

"In het weekend moet je vooral ook een beetje uitrusten. Maak ook eens een wandeling, in de natuur of aan zee. Het maakt niet uit dat het nu koud is, zo waai je juist lekker uit."