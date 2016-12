Dit kun je zaterdag doen: kerstavond tussen de beesten en winterse acrobatiek

Kerstavond in ARTIS

Wat: evenement

Waar: ARTIS, Amsterdam

Kosten: 24 euro

Tijdens een exclusieve rondleiding door het donker in de dierentuin, maken bezoekers van ARTIS kennis met het nachtleven van de dieren. Kijk hoe de dieren slapen of juist allerlei nachtrituelen uitvoeren en leer in het Planetarium over het ontstaan van de kersttraditie.

Kerstsprookje

Wat: muziektheater

Waar: Museum Speelklok, Utrecht

Kosten: prijs museum plus toeslag van 2 euro

Kinderen en hun families worden meegetrokken in het spannende verhaal over de Sneeuwkoningin, tijdens deze muzikale vertelling van het negentiende-eeuwse sprookje van Hans Christian Andersen. In de voorstelling zijn liedjes van de populaire film Frozen verwerkt en fans van de film worden uitgenodigd om zich te verkleden als één van de personages. Maar pas op: want wie in de ogen van de Sneeuwkoningin kijk, houdt daar een koud hart aan over.

Kryst festival

Wat: festival

Waar: Quatrebras, Noardburgum

Kosten: vanaf 10 euro

Met de Hunekop, Jelle B en de Bounty Hunters wordt het net als elk jaar een feestje in Noardburgum. Alle grote kersthits als Jingle Bells worden hiervoor uit de kast getrokken..



Het Internationale Circusfestival

Wat: festival

Waar: Glo Planet Expo Hall, Enschede

Kosten: vanaf 25 euro

Dit circus is niet alleen een spannend spektakel voor de toeschouwers. De clowns, acrobaten en paardentemmers strijden gedurende de show om de Gouden Artiest , die door het publiek mag worden uitgereikt. Ook zijn er andere prijzen te winnen voor de circusartiesten, waarbij de winnaar wordt bepaald door een vakjury.



Door de ogen van een blinde

Wat: tentoonstelling

Waar: muZIEum, Nijmegen

Kosten: 15 euro reguliere prijs

Iemand kan wel vertellen hoe het is om bijna niks te zien, maar hoe het echt is om blind te zijn weten de meeste mensen niet. In het muZIEum in Nijmegen kunnen bezoekers zelf de hobbels ervaren waar blinden mee te maken krijgen. Onder leiding van een blinde of slechtziende gaan deze op één van de drie blinde routes.

Haarlem Jazz & More - Wintereditie

Wat: muziekfestival

Waar: Grote Markt, Haarlem

Gratis entree

Op de Grote Markt in Haarlem is een avondvullend muziekprogramma te bekijken in winterse sferen. In het repertoire is jazz opgenomen, maar ook bijvoorbeeld kerstgezang.

Groot Kerstcircus

Waar: Malieveld, Den Haag

Wanneer: 24 december tot en met 8 januari

Kosten: variërend van 19 tot 49 euro

Verwacht tijdens dit kerstspektakel Hellriders die stunts uithalen op motoren, een muzikale clown en Keniaanse acrobaten. De wilde brulbeesten van vroeger zijn inmiddels vervangen door kamelen, paarden en koeien die allerlei trucjes uit kunnen halen.



La La Land - Damien Chazelle

Wat: musicalfilm

Waar: alle bioscopen in Nederland

Speelduur en leeftijd: 129 minuten, alle leeftijden

Mia (Emma Stone) wil het maken als actrice in Hollywood en gaat elke dag audities af in de hoop dit waar te maken. Als ze de muzikant Sebastian (Ryan Gosling) ontmoet, die verlangt naar een eigen jazzclub, hebben de twee dromers meteen een klik. De film is een spektakel, met een ode aan de musical en aan mensen die het aandurven om hun droom na te jagen. Over het algemeen zijn critici lyrisch over La La Land. De film is dan ook het vaakst genomineerd voor de Golden Globes, die in januari worden uitgereikt.

Lichtfestival

Wat: festival

Waar: Amsterdam

Kosten: divers

Jaarlijks wordt de hoofdstad tijdens Amsterdam Light Festival op bijzondere manier verlicht en kunnen geïnteresseerden een route lopen langs alle uitzonderlijke lichtkunstwerken die over de stad zijn verspreid. Dit jaar is er ook een route door de grachten, waarbij de lichten en kleuren van het water middels een romantische boottocht worden ontdekt

Sven Ratzke Kerstshow

Wat: theater

Waar: DeLaMar, Amsterdam

Kosten: vanaf 15 euro

Ratzke houdt er niet zo van om met zijn familie thuis kerst te vieren. Rond de kersttijd staat hij liever op het podium, om het feestelijke gevoel te delen met zijn publiek. Dit doet Ratzke in een glitter show vol verhalen en muziek. Hiervoor nodigt hij ook enkele collega's uit, waaronder Mathilde Santing.