Pogingen iets van het leven te maken komt in theater

De Lange heeft een verrassend concept gekozen voor het stuk, door jonge acteurs de bejaarde Hendrik Groen en zijn medebewoners te laten spelen. Ook doen er in elke stad waar de voorstelling komt bewoners mee van het plaatselijke bejaardentehuis.

"Als ik dit alleen maar met oude acteurs ga doen dan krijg ik een realisme dat niet komisch werkt", licht de regisseur zijn keuze toe. "Het zal een spannende zoektocht worden, maar ik weet uit ervaring dat het kan slagen en dat je dan op het puntje van je stoel gaat zitten. Je gaat meegenomen worden in hun wereld."

Dramaserie

De voorstelling is in het seizoen van 2017/2018 te zien in de theaters. In de bestseller vertelt de 83-jarige Hendrik Groen, een pseudoniem, over zijn belevenissen in een bejaardentehuis in Amsterdam-Noord. Het boek wordt in meer dan dertig landen vertaald.

Omroep MAX werkt aan een dramaserie die op Pogingen iets van het leven te maken is gebaseerd. André van Duin, Kees Hulst en Olga Zuiderhoek spelen de hoofdrollen.