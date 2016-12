Deze week in de voorverkoop: Jeugd Van Tegenwoordig en Megadeth

American Aquarium - De Spieghel, Groningen

Voorverkoop: 16 december 2016

Concert: 15 maart 2017

Kosten: 16.50 euro

Deze countryband uit North Carolina bracht onlangs het album Live at Terminal West uit. In 2017 starten de jonge country-liefhebbers een Europese tour. Met hun vorige album Wolves gaven de bandleden een ode aan plattelandsromantiek.

Jeugd van Tegenwoordig - Paradiso Noord, Amsterdam

Voorverkoop: 18 december 2016

Concert: 31 december 2016

Kosten: 45 euro

De Jeugd Van Tegenwoordig is niet alleen bekend vanwege de Nederlandstalige poëtische rapnummers, maar speelt tegenwoordig ook in de musical Watskeburt. Dat ze ondanks hun drukke schema nog wel tijd hebben voor een feestje, bewijzen de rappers tijdens Oud & Nieuw in de Tolhuistuin. Wie nog door wil, kan met hetzelfde ticket naar de afterparty van The Jungle NYE, waar house, afro en tropical voorbij komt. Met een en hetzelfde ticket ben je tot 5.00 uur 's ochtends zoet.

Solar - Maasplassen, Roermond

Voorverkoop: 19 december 2016

Festival: 3 tot en met 6 augustus 2017

Kosten: vanaf 79 euro

Op Solar komen vele rappers, bands en dj's voorbij. Maar het festival draait niet alleen om muziek. In het tijdelijke Solardorp worden grote interactieve bouwwerken gebouwd en is er plaats voor graffitikunst. Vooral het grote waterpistoolgevecht is berucht. In 2014 won Solar de Gouden Kabouter Award voor Beste Meerdaagse Festival.

Dilih - RAI, Amsterdam

Voorverkoop: 22 december 2016

Festival: 4 maart 2017

Kosten: nog onbekend

In maart vindt de eerste editie van Dilih plaats. Een nieuw urban-festival in de RAI, die voor de gelegenheid wordt omgetoverd in een grote mansion om een huiselijke sfeer te creëren. Het festival biedt een ode aan vrouwelijke artiesten als Beyoncé en Madonna. Onder meer Broederliefde en Kris Kross Amsterdam komen optreden.

The Veils - Oosterpoort, Groningen

Voorverkoop: 23 december 2016

Concert: 23 april 2017

Kosten: 19.50 euro

Eind augustus bracht The Veils haar vijfde album uit, met de titel Total Depravity. De band uit Londen brengt donkere romantische liedjes en begint in 2017 aan een concertenreeks in Nederland. Deze reeks begint op 17 april in het Paard van Troje en eindigt in de Oosterpoort te Groningen.

Megadeth - 013, Tilburg

Voorverkoop: 24 december 2016

Concert: 15 augustus 2017

Kosten: 39 euro

De Amerikaanse heavy metal-band Megadeth werd gevormd in 1983, toen zanger en gitarist Dave Mustaine uit Metallica stapte. Op hun laatste album Dystopia, dat begin dit jaar werd uitgebracht, gaat de band terug naar de roots met trash-nummers vol virtuoze gitaarsolo's.