The Veils in 2017 voor vijf concerten naar Nederland

Dat meldt de band op zijn website. In november was de band nog te zien in de Melkweg.

Eind augustus bracht The Veils, die als frontman Finn Andrews heeft, hun vijfde album Total Depravity uit. Dit album kreeg lovende reacties.

The Veils werd in 2001 in Londen opgericht door Finn Andrews, een geboren Brit die een deel van zijn leven in Nieuw-Zeeland doorbracht. Het debuutalbum The Runaway Found verscheen in 2004.

Na verschillende bezettingswisselingen richtte Andrews een nieuwe band op voor de opnames van het tweede album Nux Vomica (2006). In 2009 en 2013 volgden de albums Sun Gangs en Time Stays, We Go.

Wat: concert

Waar: Den Haag, Utrecht, Maastricht, Nijmegen en Groningen

VVK start: 23 december

