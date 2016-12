Zes films die je vanaf deze week kunt zien

La La Land - Damien Chazelle

Wat: musicalfilm

Waar: alle bioscopen in Nederland

Speelduur en leeftijd: 129 minuten, alle leeftijden

Koop hier je kaarten

Mia (Emma Stone) wil het maken als actrice in Hollywood en gaat elke dag audities af. Als ze de muzikant Sebastian (Ryan Gosling) ontmoet, die verlangt naar een eigen jazzclub, hebben de twee dromers meteen een klik. De film is een spektakel, met een ode aan de musical en aan mensen die het aandurven om hun droom na te jagen. Over het algemeen zijn critici lyrisch over La La Land. De film sleepte dan ook de meeste nominaties voor de Golden Globes, die in januari worden uitgereikt, binnen.

Walking distance - Alejandro Guzmán Alvarez

Wat: feelgood

Waar: filmhuis

Speelduur en leeftijd: 104 minuten, alle leeftijden

Koop hier je kaarten

De eenzame Fede weegt tweehonderd kilo en komt nauwelijks het huis uit. Totdat hij een onontwikkeld fotorolletje ontdekt en besluit om deze naar de fotowinkel te brengen. Daar ontmoet hij Paolo, een eenzame stripverzamelaar, van wie hij impulsief een camera koopt. Met behulp van zijn zwager Ramon begint Fede zijn leven te documenteren, waar Paolo ook steeds meer deel van uit gaat maken. De drie worden goede vrienden in deze Mexicaanse feelgood-film, waar humor en ernst elkaar steeds afwisselen.





A street cat named Bob - Roger Spottiswoode

Wat: boekverfilming

Waar: alle bioscopen

Speelduur en leeftijd: 103 minuten, vanaf zes jaar

Koop hier je kaarten

De heroïne-verslaafde straatmuzikant James Bowen vindt in de hal van zijn flat een dikke rode kat, die hij besluit Bob te noemen. Als hij de eigenaar van Bob niet kan vinden, moet Bowen wel voor de kat zorgen aangezien het beest niet meer van zijn zijde wijkt. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat Bowen zelf zijn leven weer op de rails krijgt. Het duo wordt beroemd op YouTube, wat hun redding zou kunnen zijn. A street cat named Bob is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De kat Bob speelt zichzelf.

Marilyn Monroe

Wat: Marilyn Monroe-klassiekers

Waar: Eye, Amsterdam

Koop hier je kaarten

Stijlicoon Marilyn Monroe zou in 2016 negentig jaar geworden zijn. Naast haar status als verleidelijk idool, staat ze ook bekend als actrice met een naturalistische stijl. Eye besteedt aandacht aan de actrice door vanaf 22 december zeven klassiekers te tonen met Monroe in de hoofdrol.

Ballerina - Eric Summer

Wat: animatie

Waar: alle bioscopen

Speelduur en leeftijd: 90 minuten, alle leeftijden

Koop hier je kaarten

De kerstvakantie is vaak een moment waarop families gezamenlijk naar de bioscoop gaan. Rond deze tijd komen dan ook diverse jeugdfilms uit, waaronder de animatiefilm Ballerina. De film gaat over het elfjarige weesmeisje Félicie, die samen met haar beste vriend Victor uit het weeshuis. Haar droom is om sterdanseres te worden bij de Parijse Opera, maar daarvoor moet ze wel eerst auditie doen. Dat kan alleen onder een andere identiteit, waarbij Félicie ervoor kiest om zich voor te doen als haar verwende rivale Camille. Samen met Victor en haar mentor Odette doet Félicie er alles aan om de valkuilen van het bestaan als danseres te overleven en van haar droom werkelijkheid te maken.

Passengers - Morten Tyldum

Wat: sci-fi

Waar: alle bioscopen

Speelduur en leeftijd: 116 minuten, vanaf 12 jaar

Koop hier je kaarten

Een ruimteschip reist door het heelal, in de richting van een nieuwe planeet. De passagiers die aan boord zijn van het schip, worden in de tussentijd voor enkele eeuwen in slaap gebracht. Maar Jim (Chris Pratt) en Aurora (Jennifer Lawrence) ontwaken negentig jaar te vroeg. Samen moeten ze vele jaren van hun leven spenderen op het schip. Terwijl de twee voor elkaar beginnen te vallen, moeten ze ook de rest van de bemanning redden van een groot gevaar.