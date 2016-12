Vijf films die je kunt bekijken in de kerstvakantie

Vaiana - John Musker en Ron Clements

Wat: animatiefilm

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 113 minuten, zes jaar en ouder

Het bekende regieduo werkte eerder aan klassiekers als Aladdin en De Kleine Zeemeermin. Het verhaal draait om de tiener Vaiana, de dochter van een opperhoofd die op zoek gaat naar de halfgod Maui. Als dat is gelukt, gaan de twee op zoek naar een legendarisch eiland om Vaiana's volk van de ondergang te redden. De vrolijke soundtrack is geschreven door Lin-Manuel Miranda, die tevens het brein is achter de hitmusical Hamilton.

La La Land – Damien Chazelle

Wat: musical

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 129 minuten, alle leeftijden

De film sleepte maar liefst zeven Golden Globe-nominaties in de wacht en de kans is groot dat La La Land een grote kanshebber is bij de komende Oscaruitreiking. Emma Stone en Ryan Gosling spelen voor de derde keer geliefden, maar het is voor het eerst dat ze te zien zijn in een musical. Stone speelt Mia, een serveerster die droomt van een carrière als actrice. Dan ontmoet ze de jazzmuzikant Sebastian, die ook niets liever wil dan beroemd worden. Dat lijkt te lukken, maar hun succes is niet bevorderlijk voor hun relatie.

Kappen - Tessa Schram

Wat: dramafilm

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 100 minuten, negen jaar en ouder



Het gelijknamige boek stamt uit 1999, maar het thema dat centraal staat in de Carry Slee-verfilming blijft actueel. Kappen draait om Sander (Tonko Bossen). Zijn beste vrienden Chris en Maarten raken bevriend met Emiel en vormen samen een bende. Als Sander getuige is van een mishandeling die zij uitvoeren, weet Emiel het voorval zo te draaien dat Sander als schuldige wordt gezien van het incident.

Sing – Garth Jennings

Wat: animatie/musical

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 108 minuten, zes jaar en ouder

Leuk voor de jongere én oudere kijker. Buster Moon is de eigenaar van een legendarisch theater, maar de bezoekers blijven weg. Hierdoor kan hij zijn rekeningen en het personeel niet meer betalen. Om sluiting te voorkomen en het publiek terug te lokken organiseert hij een gigantische talentenjacht. Maar de problemen lijken alleen maar groter te worden. Reese Witherspoon, Matthew McConaughey en Seth MacFarlane zijn een paar van de grote namen die behoren tot de stemmencast.

De Zevende Hemel - Job Gosschalk

Wat: drama/musical

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 106 minuten, alle leeftijden

Inmiddels hebben meer dan 100.000 Nederlanders deze musical gezien, maar hij draait nog steeds in de bioscopen. Tjitske Reidinga, Halina Reijn, Thomas Acda en Huub Stapel spelen de hoofdrollen in dit muzikale familiedrama. Zij zingen onder meer nummers van Boudewijn de Groot, Doe Maar en Nick en Simon.