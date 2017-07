Groenewegen verdient 28.000 euro in Tour, Mollema 17.000

Dat blijkt uit een berekening van Besparingsplatform Actiepagina dat alle prijzengelden van de Tour de France bij elkaar optelde. De meeste Nederlanders komen niet verder dan duizend euro, die de eerste 160 renners van het algemeen klassement krijgen voor het uitrijden van de Tour. Tom Leezer eindigde als 166e en hield helemaal geen prijzengeld over aan zijn Tour.

Groenewegen krijgt voor zijn zege in de slotetappe op de Champs-Élysées 11.000 euro. In eerdere etappes werd hij tweede (5.500 euro) en derde (2.800). Enkele andere ereplaatsen leverden nog een klein bedrag aan prijzengeld op.

Zesmaal was hij de beste jongere in een etappe, wat 500 euro per keer opleverde. De zevende plek in het eindklassement van de groene trui bracht Groenewegen nog eens 2.500 euro op. Omdat hij Parijs haalde komt daar nog eens duizend euro bij.

Mollema

Ook Mollema incasseerde met zijn etappezege 11.000 euro. De renner van Trek-Segafredo werd bovendien uitgeroepen tot meest strijdlustige renner van de etappe (2.000 euro). De verschillende bergpunten leverden hem 2.200 euro op. De zeventiende plek is het eindklassement is goed voor 1.300 euro, plus duizend euro voor het uitrijden.

Gesink werd kort voordat hij uitviel met een gebroken ruggewervel tweede in de zevende etappe. Dat leverde hem 5.500 euro op. De bergpunten die de klimmer van Lotto-Jumbo onderweg verzamelde brachten nog een 400 euro op.

Ploegen

Team Sky verdiende tijdens de Tour in totaal bijna 700.000 euro aan prijzengeld. De ploeg van Tourwinnaar Chris Froome pakte daarmee verreweg het meeste prijzengeld van alle 22 teams.

De Britse ploeg heeft met 37 miljoen ook het hoogste budget van alle ploegen. Katusha is qua budget met 32 miljoen de tweede ploeg, maar de Russische formatie reed amper 33.000 euro bij elkaar in de Tour.

Cannondale-Drapac - de ploeg van Rigoberto Uran die tweede werd in het algemeen klassement - verdiende met een geschat budget van 10 miljoen 243.000 euro aan prijzengeld. Ook Tean Sunweb (budget van 13 miljoen, 178.000 euro aan prijzengeld) presteerde erg sterk. Met Warren Barguil en Michael Matthews won de Duitse ploeg vier etappes en de bolletjes- en groene trui.