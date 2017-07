Verhoeven: 'Zonder pech had Lotto-Jumbo nog meer ritten kunnen winnen'

"We zijn superblij dat we twee ritten gewonnen hebben, maar we hadden eigenlijk nog meer kunnen winnen", aldus Verhoeven in gesprek met NUsport. "Als je ziet wat we onderweg allemaal aan pech hebben gehad..."

Lotto-Jumbo won afgelopen woensdag met Primoz Roglic een loodzware Alpenetappe en zondag met Dylan Groenewegen het traditionele 'WK sprinten' op de Champs-Élysées in Parijs.

De enige Nederlandse World Tour-formatie moest echter in de negende etappe na een val al afscheid nemen van Robert Gesink, een dag nadat de klimmer tweede was geworden in een bergrit.

Een zieke George Bennett nam aan het begin van de derde week als de nummer twaalf van het klassement afscheid van de Tour en specialist Roglic kon door een valpartij in Düsseldorf en een mechanisch probleem met zijn fiets in Marseille niet meedoen om de zege in de twee tijdritten.

"Het is klote dat Roglic zich in de tijdritten niet met de besten heeft kunnen meten", zegt Verhoeven. "En met Groenewegen zijn een paar sprints niet gelopen zoals ze moesten lopen."

"Gesink waren we bovendien al kwijt voordat het echt nog moest beginnen met hem. Gezien het niveau dat hij haalde in de bergrit waarin hij tweede werd, krijg je het gevoel dat er met hem ook nog meer in had gezeten."

Doelstelling

Desondanks voldeed Lotto-Jumbo de afgelopen drie weken ruimschoots aan zijn eigen doelstelling van één ritzege. En bijna net zo belangrijk: de sprinttrein van de pas 24-jarige Groenewegen toonde anderhalf jaar na de start van het project aan dat het in staat is om een massasprint te winnen in de belangrijkste koers van het jaar.

"Het is fantastisch om te zien welke stappen Dylan en onze sprinttrein hebben gezet", zegt teambaas Richard Plugge.

Het originele plan voorzag erin dat Groenewegen in 2018 echt om ritzeges mee zou doen in de Tour, maar dat traject is met een jaar versneld. "Zo was het vorig jaar eigenlijk ook", aldus Verhoeven.

"Dylan zou in 2016 eigenlijk nog niet de Tour rijden, maar gezien de status die hij als sprinter al heel snel kreeg, hebben we hem toch laten starten. Dat heeft hem een heel stuk sterker gemaakt en dan schuift alles met een jaar op."

Dat zorgt ervoor dat ze bij Lotto-Jumbo met veel vertrouwen uitkijken naar wat Groenewegen volgend jaar kan laten zien in de Tour. "Net zoals veel mensen dicht ik Dylan een grote toekomst toe", zegt ploegmaat Tom Leezer.

"Hij is nog niet op het niveau waar hij wil zijn, want hij hoort nog niet bij de beste twee sprinters ter wereld. Maar hij is daar wel naar op weg, en zondag heeft hij daar een superstap naartoe gezet."