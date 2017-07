Ploegleider Visbeek denkt dat Sunweb 'boven zijn niveau' heeft gepresteerd

Met een grote glimlach op zijn gezicht en een biertje in zijn hand stond Visbeek zondagavond op de Champs-Élysées in Parijs bij de bus van Team Sunweb. "Dit biertje smaakt extra lekker na drie geweldige Tourweken", aldus de 40-jarige ploegleider tegenover NUsport.

"Het is een zeer geslaagde Tour geworden voor ons. Ik denk dat we misschien wel een beetje boven ons niveau hebben gepresteerd. Natuurlijk hoop je altijd op een dergelijk scenario, maar als dat ook nog uitkomt, is dat geweldig."

De Duitse formatie met Nederlandse roots kende een uiterst succesvolle Ronde van Frankrijk. Zowel Michael Matthews als Warren Barguil boekte twee etappezeges. Ook schreven ze beiden een klassement op hun naam.

De 26-jarige Matthews won voor het eerst in zijn loopbaan de groene trui. Zijn 25-jarige kamergenoot Barguil pakte de meeste punten in het bergklassement en ging met de bolletjestrui naar huis.

Duidelijke visie

Op de vraag wat nou het geheim achter het succes van Team Sunweb is, reageerde Visbeek duidelijk. "Keihard werken, voor elkaar door het vuur gaan en plezier hebben. Daarnaast hebben we een heel duidelijke visie en houden daar ook aan vast. Al onze renners weten aan het begin van het seizoen waar ze aan toe zijn. Daardoor kunnen ze heel gericht te werk gaan."

Sunweb wilde met Barguil aanvankelijk voor een hoge klassering in het algemeen klassement gaan. De Fransman liep eind april bij een val in de tweede etappe van de Ronde van Romandië echter een breukje in zijn bekken op.

"We hebben uiteindelijk besloten dat hij niet voor het klassement zou rijden en op een etappezege of de bolletjestrui zou mikken. Hij is na de Dauphiné op hoogtestage geweest en stond fris aan de start in Düsseldorf."

"We wisten dat hij in het tweede gedeelte van de Tour goed zou zijn, maar dat hij vervolgens twee etappes op zijn naam schrijft, de bolletjestrui wint en ook nog tiende wordt in het algemeen klassement hadden zelfs wij niet verwacht", was Visbeek eerlijk.

"Barguil is een groot talent, maar de laatste jaren was dat er nog niet helemaal uitgekomen", vertelde de ploegleider. "Hij heeft erg aan de manier van werken van onze ploeg moeten wennen."

"Vooral als het gaat om de communicatie. In Nederland zijn wij vrij direct. In het begin vond Warren het nog weleens lastig om daarmee om te gaan. Tegenwoordig gaat dat al een stuk beter. Hij heeft enorme stappen gemaakt."

Strijdlust

De talentvolle Fransman won naast twee etappes en de bolletjestrui ook de prijs voor meest strijdlustige renner. Hij werd door de jury verkozen boven Thomas De Gendt. De Belgische renner van Lotto Soudal reed de afgelopen drie weken meer dan duizend kilometer in de kopgroep, maar toch ging de prijs aan zijn neus voorbij.

De 30-jarige renner was zwaar gepikeerd. "Ik ben heel, heel ontgoocheld. Ik heb zin om meteen naar huis te gaan", zei De Gendt zondagochtend.

"Ik vind het wel terecht dat Warren de prijs heeft gekregen", aldus Visbeek. "Je kunt het op twee manieren beoordelen. Je kunt degene belonen die de meeste kilometers in de kopgroep heeft gereden of je gaat voor de renner die het meest attractief was in de belangrijke finales. Dan kom je al snel bij Warren uit. Voor beide namen is wat te zeggen."

Visbeek benadrukt dat het succesvolle optreden van zijn ploeg nog niks zegt over de plannen voor de volgende editie van de Ronde van Frankrijk. Met Tom Dumoulin en Barguil heeft Sunweb dan misschien wel twee podiumkandidaten "We gaan eerst naar het Tourparcours kijken. Vervolgens zullen we bekijken wie de meeste kans heeft op succes. Daar baseren we ons team op."

"Ook beslissen we dan pas of we voor het klassement of ritzeges gaan. Het is niet zo dat we nu denken: jij hebt goed gepresteerd, dus je gaat volgend jaar sowieso mee. Dat is niet hoe wij werken."

Succes

Er lijkt de laatste maanden maar geen eind te komen aan het succes van de formatie van teambaas Iwan Spekenbrink. In mei schreef Dumoulin als eerste Nederlander ooit de Giro d'Italia op zijn naam. Vervolgens was Ramon Sinkeldam eind juni bij het NK de beste bij de wegwedstrijd.

"We zitten op dit moment in een flow. Daar moet je als ploeg alleen maar van genieten", aldus Visbeek. "Ik moet zeggen dat de Tour en Giro twee totaal verschillende koersen waren. In de Ronde van Italië konden we met één slechte dag het algemeen klassement vergooien. Die dagelijkse stress hadden we in deze Tour niet."

"Als we een dag niet goed presteerden, was er geen man overboord, dan konden we de volgende rit weer een poging wagen. Het is prettig dat we nu beide scenario’s hebben meegemaakt. Dat kan ons in de toekomst weer verder helpen."