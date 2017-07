'Alle emoties van drie weken vechten kwamen eruit na zege Groenewegen'

"Dit is superbijzonder", aldus Tom Leezer, een van de vier ploegmaats die Groenewegen nog bij zich had in de 21e en laatste etappe. "De Champs-Élysées is de koningin onder de massasprints en Dylan wint daar gewoon. Echt bizar."

De 24-jarige Groenewegen ging zondag in een lange sprint op de beroemde boulevard in Parijs van kop aan en versloeg de Duitser André Greipel, de Noor Edvald Boasson Hagen en de Fransman Nacer Bouhanni.

Leezer, die zijn werk gedaan had en al naar achter was gezakt, kon de sprint van zijn kopman niet zien, maar wel horen. "Ik kreeg via mijn oortje een liveverslag van Robert Wagner. Ik weet niet wat hij er allemaal uitgooide, hij was helemaal aan het flippen dat Dylan harder moest gaan, maar het eindigde in ieder geval met: 'Ja, hij pakt 'm!'"

"Vervolgens ging ik op een paar honderd meter van de streep volledig uit mijn stekker met een renner van Cofidis naast me. Ik weet niet wat ik allemaal deed; handen los, schreeuwen, dat soort dingen. Alle emoties kwamen eruit. We hebben drie weken gevochten en in de laatste week pakken we met Primoz Roglic en Dylan twee ritten, echt fantastisch."

Traantje

Wagner, die de lead-out deed voor zijn vaste kamergenoot Groenewegen, kon zijn geluk ook niet op na de eerste Nederlandse sprintzege op de Champs-Élysées sinds Jean-Paul van Poppel in 1988.

"Dat Dylan het hier in Parijs voor elkaar krijgt, misschien wel in de belangrijkste sprint van het jaar; dat is gewoon super", aldus de Duitser in gesprek met NUsport. "Superemotioneel ook. Ik kwam met een traantje over de finish."

Wagner had Groenewegen ver van voren afgezet, waardoor de Amsterdammer al vroeg op kop kwam en van ver aan moest zetten. "Ik weet hoe sterk Dylan is en dat hij een lange sprint kan rijden, maar hij was verdomme echt sterk. En dan stond er ook nog wind op kop in de finishstraat."

Ploegleider Nico Verhoeven vreesde in zijn auto op de Champs-Élysées even dat Groenewegen van te ver moest sprinten. "Maar Dylan heeft het perfect gedaan. Hij vertrok op het moment dat hij moest vertrekken, hij had geen andere keuze meer. En hij maakte het heel sterk af."

Volgens teambaas Richard Plugge was Groenewegen "by far" de sterkste in Parijs. "En moet je kijken wie hij hier allemaal klopte. Marcel Kittel was er dan niet meer, maar mannen als Greipel en Boasson Hagen wel. Dit is heel, heel knap. Dylan is echt een topper."