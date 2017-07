Groenewegen wint knap slotrit Tour de France, eindzege Froome

De 24-jarige Groenewegen, die deze Tour al vaker op zoek was naar de ritwinst en daar tot zondag met een tweede plaats al eens dicht bij was, hield André Greipel (tweede) en Edvald Boasson Hagen (derde) overtuigend achter zich. Hij boekte de grootste zege in zijn loopbaan.

Groenewegen is de eerste Nederlander die een massasprint in de Tour won sinds Jeroen Blijlevens in 1998 en boekte na Bauke Mollema, die eerder knap de zware vijftiende etappe won, de tweede Nederlandse ritzege van deze Ronde van Frankrijk.

De laatste keer dat twee Nederlanders een etappewinst boekten in één Tour was in 2002, toen Karsten Kroon en Michael Boogerd ieder een rit wonnen. Lotto-Jumbo vierde het tweede dagsucces van deze Tour. Eerder soleerde de Sloveen Primoz Roglic naar de overwinning in de zeventiende rit.

Froome

Froome (32) stelde zijn vierde Tourzege zaterdag al vrijwel veilig door in Marseille derde te worden in de tijdrit en sneller te zijn dan zijn concurrenten. Het podium wordt gecompleteerd door Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac) en Romain Bardet (AG2R), die respectievelijk 54 seconden en 2.20 toegeven op de winnaar.

Froome, die in deze Ronde van Frankrijk geen etappezege boekte, won de Tour eerder in 2013, 2015 en 2016. Hij nadert met zijn vierde eindzege Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Miguel Indurain en Eddy Merckx, die de Tour allen vijf keer wonnen.

Rustig

Zoals ieder jaar deed het peloton zondag in de beginfase van de 103 kilometer lange slotetappe rustig aan. Pas met nog 55 kilometer voor de boeg werd het tempo opgevoerd en probeerden verschillende renners te ontsnappen.

Toen de stofwolken waren opgetrokken reed er een groep van negen renners vooruit. Sylvain Chavanel, Daryl Impey, Alexey Lutsenko, Michael Schär, Stefan Küng, Imanol Erviti, Dion Smith, Marcus Burghardt en Julien Vermote sloegen een klein gaatje en hielden hun voorsprong door goede samenwerking lang vast.

Het peloton, waar bolletjestruidrager en nummer tien van het klassement Warren Barguil korte tijd op achterstand reed door een lekke band, had alle moeite om de vluchters weer bij te halen.

In de voorlaatste van negen rondes op de Champs-Élysées gaf het negental zich echter gewonnen en maakte het 167 renners tellende peloton zich op voor een massasprint. Daarin bleek Groenewegen, die vroeg op kop kwam, met een machtige sprint de beste.