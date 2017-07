'Gebroken' Bardet opgelucht dat hij podium op één seconde veiligstelde

"Ik ben uitgeput, gebroken", aldus Bardet, die nummer vier Mikel Landa nipt achter zich houdt in het klassement. "Ik heb alles gegeven. Dit is de Tour, sommige dagen voel je je goed, op andere dagen niet. Dat laatste was vandaag het geval."

Bardet gaf meer dan twee minuten toe op ritwinnaar Maciej Bodnar en leek in niets meer op de sterke klimmer die indruk had gemaakt in de bergen.

"Ik sukkel al een paar dagen met mijn gezondheid, sinds de dag na de Izoard. Vandaag heb ik daarvoor de prijs betaald", verklaarde de 26-jarige Bardet.

"Ik voelde het al meteen na de start. Ik kon er alleen maar aan denken hoe ik zo snel mogelijk de finish kon halen. Ik kan goed naar mijn lichaam luisteren. Vandaag heb ik noodgedwongen met mijn hoofd gereden en niet met mijn benen."

Opgeven

Bardet werd vorig jaar al tweede in de Tour en de Fransman wilde koste wat kost zijn tweede podiumplek veiligstellen.

"Ik ben blij dat ik het podium nog heb gered", zei hij. "Ik heb gedacht aan de ploeg, aan alle mensen die me steunen, aan mijn ploeggenoten. Ik mocht niet opgeven."

De klimmer van AG2R moest in de tijdrit met start en finish in Marseille zijn tweede plaats in het klassement wel afstaan aan Rigoberto Uran van Cannondale-Drapac.

Zondag eindigt de laatste etappe van de Tour de France traditiegetrouw in Parijs op de Champs-Élysées. Gezien het vlakke parcours is het vrijwel zeker dat de rit eindigt in een massasprint.