Vierde Tourzege Froome smaakt voor Knaven door spanning extra zoet

"Deze zege smaakt extra zoet omdat het de hele Tour zo close was in de top van het klassement", zegt Team Sky-ploegleider Servais Knaven in gesprek met NUsport. "Het geeft meer voldoening als je tot de voorlaatste dag ervoor hebt moeten strijden. Ik vind het fantastisch, andere jaren waren we niet zo uitbundig als vandaag."

De 32-jarige Froome eindigde zaterdag als derde in de 22,5 kilometer lange tijdrit in Marseille, 25 seconden voor Rigoberto Uran en 1 minuut en 57 seconden voor Romain Bardet.

Met alleen nog de traditionele paraderit naar Parijs te gaan, kan de eindzege de kopman van Team Sky niet meer ontgaan. Froome heeft in het klassement een voorsprong van 54 seconden op de nummer twee Uran en 2.20 minuten op de nummer drie Bardet.

Voorbereiden

Knaven twijfelde zaterdag naar eigen zeggen geen moment over een positieve uitkomst voor Froome en Team Sky. "Ik was er vrij zeker van dat Chris een betere tijdrit zou rijden dan zijn concurrenten."

"Maar dat is natuurlijk niet de insteek waarmee Chris de wedstrijd in moest gaan. Het was waarschijnlijk de belangrijkste tijdrit van zijn leven en dat was ook de manier waarop hij zich moest voorbereiden. We hebben het aangepakt alsof het 't WK tijdrijden was."

"Dit is natuurlijk heel bijzonder voor Chris, hij wordt pas de vijfde renner die de Tour minimaal vier keer heeft gewonnen", vervolgt Knaven. "En hij heeft aangetoond dat hij op allerlei parcours de Tour kan winnen, want het parcours van dit jaar was niet op zijn lijf geschreven. Hij is dus heel allround."

Landa

Kleine domper op de feestvreugde bij Team Sky was dat Mikel Landa net het podium zal missen. De Spanjaard kwam zaterdag één seconde tekort om Bardet van de derde plaats af te stoten.

"Dat is jammer voor hem, jammer voor ons allemaal", stelt Knaven. "Ik reed achter hem tijdens zijn tijdrit en heb hem aangemoedigd, totdat ik bijna geen stem meer over had. Dat hij dan net één seconde tekortkomt..."

"Ik vind dat Landa een podiumplaats zeker verdiend had, want hij was een van de drie beste klimmers deze Tour. Maar hij verliest eigenlijk een podiumplek op bonificatieseconden die Bardet onderweg een paar keer gepakt heeft."