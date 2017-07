Verrassende tweede plek Uran zorgt voor grote vreugde bij Cannondale

"Deze tweede plek gaat mijn verwachtingen te boven en ik ben er nogal blij mee", aldus Cannondale-teambaas Jonathan Vaughters met een grote glimlach, nadat hij alle medewerkers van zijn ploeg persoonlijk had gefeliciteerd.

"Natuurlijk wilden Uran graag de Tour winnen, we hadden állemaal graag de Tour gewonnen. Hoewel niemand buiten de ploeg het wist, kwamen naar Frankrijk voor de zege. Maar als je er alles aan gedaan hebt om te winnen en je wordt tweede, dan kun je daar meer dan tevreden over zijn."

De 30-jarige Uran ontpopte zich de afgelopen drie weken tot de grote verrassing in de Tour. De Zuid-Amerikaan was bergop de gelijke van Chris Froome, maar moest in de twee tijdritten zijn meerdere erkennen in de Brit.

In de openingstijdrit in Düsseldorf gaf Uran 51 seconden toe op Froome en zaterdag in Marseille was het verschil 25 tellen in het voordeel van kopman van Team Sky. Met alleen nog de slotrit naar Parijs te gaan, heeft Uran in het klassement een achterstand van 54 seconden op Froome.

"Ik heb de Tour verloren in Düsseldorf, want in de bergen zat er weinig verschil tussen mij en Froome", concludeerde Uran na de voorlaatste etappe. "Maar ik heb een rit gewonnen en ik eindig als tweede in het klassement, dus het is een heel goede Tour voor mij geweest."

Geloof

Volgens Vaughters geloofde Uran vanaf het begin van de Tour in zijn kansen op de zege. "Rigo gelooft altijd in zichzelf", aldus de teambaas. "Hij was ervan overtuigd dat hij iets speciaals kon laten zien in Frankrijk."

"Ook voor de tijdrit had hij nog geloof in de winst, en hij heeft ook een geweldige tijdrit gereden. Maar Froome reed een nog betere tijdrit, daar doe je niks aan."

Uran zelf was vooral blij dat hij Colombia weer een podiumplaats kan schenken, na de tweede plaatsen van Nairo Quintana in 2013 en 2015 en diens derde plek in 2016. "Dit toont aan hoe goed het gaat met het wielrennen in Colombia", zei Uran. "En persoonlijk is dit het beste resultaat uit mijn carrière."