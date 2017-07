Bodnar kan geluk niet op na grootste zege uit loopbaan

Voor de 32-jarige Bodnar is de zege in de voorlaatste etappe in de Tour de grootste uit zijn loopbaan. De coureur van Bora-Hansgrohe kon zijn geluk dan ook niet op.

"Dit is ongelooflijk", stamelde Bodnar. "Ik ben zo blij. Ik heb drie uur moeten wachten in het stadion. Dit is echt een hele grote overwinning voor mij."

De Pool was er in de elfde etappe al heel dichtbij. Hij reed vrijwel de hele etappe alleen vooraan, maar werd in de laatste hectometers gepasseerd door het aanstormende peloton, waarvan Marcel Kittel de aanvoerder was.

"Na die etappe dacht ik: ik moet nog een keer wat speciaals laten zien deze Tour. Vandaag had ik wat meer geluk."

Froome

Chris Froome strandde uiteindelijk op de derde positie, op zes seconden van Bodnar. Dat was voldoende voor de Brit om de Tourzege veilig te stellen, maar niet genoeg om de ritwinst van Bodnar af te pakken.

"Ik was er vorig jaar al een keer dicht bij en dit jaar was het verschil nog kleiner. Ik voelde me geweldig vandaag, de sfeer was ook heel prettig. Ik wist dat Kwiatkowski snel was, maar hij kwam er niet aan. Toen was het wachten op Froome, maar ik heb gewonnen. Geweldig", aldus Bodnar.

Voor de Duitse ploeg maakt de zege de Tour een beetje goed. De formatie kwam met onder anderen Peter Sagan en Rafal Majka vol ambities naar Frankrijk.

Sagan

Sagan wist weliswaar een rit te winnen, maar werd daarna uit de Tour gezet vanwege zijn duw aan het adres van Mark Cavendish. Klassementsrenner Majka verliet de ronde na een valpartij.

"Natuurlijk hebben we als team Sagan en Majka gemist. Juraj Sagan viel ook uit, dus we waren de laatste tien dagen nog maar met zes renners", erkende Bodnar.

"Het was niet makkelijk voor mij en mijn teamgenoten om zonder hem verder te gaan, maar we hebben geprobeerd om gemotiveerd te blijven en volgend jaar keren we hier weer terug met Peter."