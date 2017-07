Roglic door kapot versnellingsapparaat kansloos voor zege in tijdrit

Door het euvel moest Roglic aan het begin van de klim, ongeveer halverwege het 22,5 kilometer lange parcours door Marseille, van fiets wisselen.

Hij had daarvoor al een achterstand van zo'n twintig seconden op de snelste mannen en die marge was aan de finish alleen maar groter geworden.

"Ik kon niet schakelen, ik had vanaf het begin maar één versnelling'', zei Roglic, die woensdag de zeventiende etappe in de Tour won. "Ik heb geen idee hoe het kon gebeuren. Soms heb je geluk, soms niet."

Zonder materiaalpech denkt de Sloveen mee te hebben gedaan om de dagzege. "Dat denk ik zeker. Ik ben ook niet blij, maar het is wat het is. Het is lastig winnen met maar één versnelling."

In de eerste tijdrit in de Tour in Düsseldorf kon Roglic zich ook al niet bewijzen. Toen ging de Sloveen net als veel andere coureurs onderuit op het aalgladde parcours.

Boven

Volgens ploegleider Jan Boven van Lotto-Jumbo zat het apparaat van Roglic vast in de zwaarste versnelling. "Hij kon niet terugschakelen", zei hij tegen NUsport. "Hij heeft zelf onderweg geprobeerd een reset te doen, maar dat lukte niet."

Uiteindelijk werd besloten om op het steilste stuk van de klim van fiets te wisselen. "Daar loop je de minste tijdverlies op", aldus Boven.

Hoeveel tijd Roglic heeft verloren door het probleem, durfde de ploegleider niet te zeggen. "Je verliest er tijd mee, maar ook een stukje focus. Die combinatie is niet optimaal als je wil winnen. Dit is zwaar klote."