Groenewegen gaat met uitgedunde sprinttrein voor hoogst haalbare in Parijs

"Het lijkt me logisch dat we zondag weer voor het hoogst haalbare gaan en dat is winnen", kijkt de 24-jarige Groenewegen vooruit naar de traditionele massasprint op de Champs-Élysées.

De Amsterdammer laat deze Ronde van Frankrijk een stijgende lijn zien in zijn uitslagen. Hij begon met een vijfde en twee zesde plaatsen, waarna hij in etappe tien derde werd en in etappe elf tweede.

In die laatste rit naar Pau hoefde Groenewegen alleen Marcel Kittel voor zich te dulden. De Duitser was deze Tour schier onklopbaar met vijf etappezeges, maar hij moest in de zeventiende rit afstappen.

"Kittel was de sterkste sprinter van deze Tour", stelt Groenewegen. "Zijn opgave biedt dus een hele hoop kansen voor de andere sprinters."

Roosen

De kopman van Lotto-Jumbo moet het zondag wel stellen zonder twee belangrijke krachten van zijn sprinttrein: Jos van Emden en met name Timo Roosen. De Brabander moest vrijdag door ziekte in de remmen knijpen.

"Het is zeker geen voordeel dat Timo naar huis is, daar balen we allemaal erg van", zegt Groenewegen. "Maar tegen ziekte kun je weinig beginnen, dus we moeten het zondag doen met de jongens die we nog hebben. Dat zijn sterke jongens, dus we gaan het in Parijs weer proberen."

De Noord-Hollander kan zondag nog rekenen op Primoz Roglic, Paul Martens, Tom Leezer en Robert Wagner. "We moeten het nu met zijn vijven doen", aldus lead-outman Wagner in gesprek met NUsport.

"Maar het doel blijft hetzelfde: Dylan zo ver mogelijk richting de streep te brengen. En dan moet Dylan iedereen kloppen en als eerste over de meet komen. Zo simpel is het."

De 21e en laatste etappe begint zondag officieel om 16.50 uur in Montgeron. Na 103 kilometer en onder meer acht rondjes over de Champs-Élysées wordt de finish verwacht tussen 19.10 uur en 19.30 uur.