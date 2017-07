Belgen grijpen ook op nationale feestdag naast eerste ritzege in Tour

Jens Keukeleire (derde), Thomas de Gendt (vijfde) en Jan Bakelants (achtste) moesten in de finale van de negentiende rit naar Salon-de-Provence hun meerdere erkennen in Edvald Boasson Hagen, die voor de eerste Noorse etappezege van deze Ronde van Frankrijk zorgde.

"Knap gespeeld van Boasson Hagen", pufte Bakelants na de streep. "Ik voelde me een van de besten op de drie klimmetjes van vandaag, maar de finale was er een voor de mannen die op het vlakke een groot verzet kunnen rijden."

"Er zaten stuk voor stuk hardrijders in de kopgroep van twintig en ik heb donderdag nog mijn werk moeten doen voor Romain Bardet op de Izoard", aldus de Belg van AG2R, die 22e staat in het algemeen klassement. "Het was frustrerend; toen we op de top van de laatste col van derde categorie nog samen waren, wist ik al dat het heel lastig zou worden voor mij."

De Gendt, die deze Tour volgens zijn eigen berekening in elf verschillende etappes al 1240 kilometer in de aanval heeft gereden, had hetzelfde probleem als zijn landgenoot.

"In de finale was het parcours niet lastig genoeg voor mij. Ik had weg moeten rijden om te kunnen winnen, in de sprint ging ik het niet winnen", stelde de renner van Lotto Soudal. "Ik had het alleen moeten proberen en dat lukte niet. Het was voor mannen op snelheid en die snelheid zit er bij mij niet meer in."

Verbondje

Met nog een tijdrit en een vermoedelijke massaprint in Parijs te gaan lijkt het nu zo goed als zeker dat de Belgen deze Tour zullen afsluiten zonder ritzege. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2014.

De drie zuiderburen in de kopgroep hadden op 21 juli, de nationale feestdag in België, niet de neiging om samen te werken. Keukeleire (Orica-Scott), De Gendt (Lotto Soudal) en Bakelants (AG2R) vertegenwoordigden dan ook drie verschillende teams.

"Ik heb niet gedacht aan een verbondje met de andere Belgen", zei Bakelants. "Dit is veel te belangrijk voor mij, ik zou het nooit weggeven voor een ander. We rijden in verschillende ploegen, dus we zijn tegenstanders."

De Gendt, die vrijdag eigenlijk niet van plan was om mee te springen met een kopgroep omdat zijn ploeg sprinter André Greipel in stelling hoopte te brengen, had ook geen behoefte aan een praatje met zijn landgenoten in de kopgroep.

"We kónden ook niet echt met elkaar praten, we hadden hoogstens een beetje tegen elkaar kunnen zuchten", aldus de Vlaming. "Ik reed niet tegen de andere Belgen, maar ze hebben een ander shirtje aan en dan maakt het niet uit welke nationaliteit ze hebben. Dat is koers."