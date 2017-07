Froome vindt het prima dat hij tijdrit niet in speciaal pak kan rijden

Omdat Froome de geletruidrager is, moet hij in Marseille starten in een door de organisatie aangeleverd pak en niet in de door het Italiaanse kledingmerk Castelli speciaal voor Team Sky ontwikkelde 'skinsuit'.

"Het is een grote eer om in de gele trui te rijden, ik zou niet in een andere positie willen zitten twee dagen voor het einde van de Tour", aldus Froome vrijdag na de negentiende etappe tijdens zijn persconferentie.

"Ik heb elk jaar dat ik de Tour heb gewonnen (in 2013, 2015 en 2016, red.) wel een keer in een tijdritpak van de organisatie gereden en dat is geen enkel probleem geweest."

Controverse

De 'Castelli TT Suit 4.0' zorgde drie weken geleden bij de openingstijdrit in Düsseldorf voor controverse, vooral omdat de Franse ploeg FDJ aan de bel trok bij de UCI nadat vier Team Sky-renners - onder wie winnaar Geraint Thomas en nummer zes Froome - in de top tien van chronorace waren geëindigd.

Volgens FDJ-teambaas Marc Madiot was het materiaal dat Sky gebruikte voor zijn tijdritpak tegen de regels en FDJ-wetenschapper Frédéric Grappe schatte het voordeel van de skinsuit in op 18 tot 25 seconden over de veertien kilometer lange tijdrit in Düsseldorf.

Een dergelijk groot voordeel werd door Sky-teambaas Dave Brailsford direct afgedaan als "belachelijk". De Brit benadrukte bovendien dat zijn ploeg binnen de regels was gebleven. De UCI is het daar blijkbaar mee eens, want de afgelopen weken meldde de internationale wielerunie niks over een verbod op het tijdritpak van Sky.

Ploegleider Nicolas Portal van de Britse formatie meldde daarom donderdag na de laatste Alpenrit al dat Sky ook zaterdag in Marseille de skinsuit zal gebruiken, net als eerder dit jaar in de Ronde van Italië en het Critérium du Dauphiné.

"Alleen Froome kan het pak niet gebruiken, omdat hij in een pak moet rijden dat wij niet gemaakt hebben", zei de Fransman. "In theorie is dat een nadeel, maar dit zijn de regels."

Risico's

Froome zelf lijkt zich niet druk te maken over zijn tijdritpak. De drievoudig Tourwinnaar verdedigt in de 22,5 kilometer lange rit tegen de klok in Marseille een voorsprong van 23 seconden op Romain Bardet en 29 tellen op Rigoberto Uran.

"Ik sta er fantastisch voor, want ik hoef geen tijd goed te maken op mijn concurrenten", stelde de geletruidrager vrijdag in Salon-de-Provence. "Ik moet de tijdrit benaderen als iedere andere tijdrit. Ik ga geen grote risico's nemen in de bochten, zoals ik dat in Düsseldorf ook niet deed."

Froome had vrijdag net als alle andere klassementsrenners een halve rustdag, omdat een kopgroep voor de zege streed in de relatief vlakke etappe en het peloton pas ruim twaalf minuten na winnaar Edvald Boasson Hagen over de streep kwam.

"Ik ben blij dat we vandaag een rustige overgangsrit hadden", stelt Froome. "Na een paar dagen vol gas in de Alpen konden we zo wat herstellen voor de belangrijke tijdrit van morgen."

De Engelsman gaat zaterdag om 17.04 uur als laatste van start in de tijdrit. Zijn ploegmaat en rode lantaarndrager Luke Rowe opent het bal om 13.50 uur.