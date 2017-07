Boasson Hagen houdt 'geweldig gevoel' over aan etappezege in Tour

Boasson Hagen werd eerder in deze Tour twee keer tweede. In de zevende etappe moest hij Marcel Kittel net voor zich dulden en in de zestiende etappe eindigde hij vlak achter Michael Matthews.

Beide keren moest er een fotofinish aan te pas komen om de ritwinnaar aan te wijzen. Vrijdag reed Boasson Hagen in de finale weg uit een kopgroep en kwam solo over de meet.

"Ik heb deze Tour al vaak aan de verkeerde kant gezeten, maar nu heb ik eindelijk een overwinning binnen", jubelde hij. "Gelukkig was er nu geen fotofinish nodig."

Voordeel

Terwijl bijna alle andere renners uit de kopgroep op zo'n 2,5 kilometer van de finish linksom over een rotonde gingen, nam Boasson Hagen samen met Nikias Arndt de rechterkant. De renner van Dimension Data trok vervolgens stevig door en reed daarmee ook weg bij de Duitser van Team Sunweb.

"De ploegleiding had het parcours al verkend, ik wist dat ik daar rechtsom moest gaan. Dat bleek een voordeel. Toen ik de rest de andere kant van de rotonde zag nemen, wist ik dat ik daar moest aanvallen."

In zowel de elfde als de veertiende etappe moest Boasson Hagen genoegen nemen met de derde plek. "Ik was er al zo vaak dichtbij. Vier keer heb ik het podium gehaald, maar steeds als tweede of derde."

"Toch hield ik het vertrouwen dat het een keer zou lukken", vervolgde hij. "En eindelijk is het zo ver. Dit geeft een geweldig gevoel."