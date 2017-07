De Kort niet verbaasd dat ploeggenoot Mollema weer in ontsnapping zat

Mollema maakte deel uit van een kopgroep van twintig renners, die zich al vroeg in de etappe vormde. "Als ze op zo’n moment wegrijden, kunnen er niet zoveel mee. Bauke wel, want hij is zo goed in vorm", zei De Kort.

Op 18 kilometer van de finish viel de kopgroep uiteen en moest Mollema lossen. Hij werd uiteindelijk twintigste en klom van de twintigste naar de zeventiende plek in het algemeen klassement.

Mollema moest tijdens deze Tour in eerste instantie zijn kopman Alberto Contador bijstaan. "In het begin van de Tour kreeg ik vragen over Bauke: is hij nog wel goed genoeg?", aldus De Kort. "Toen heeft hij expres tijd verloren zodat hij zich helemaal niet druk hoeft te maken over het klassement."

Wereldtopper

Nadat Contador zijn kansen op een derde eindoverwinning zag slinken, mocht Mollema voor eigen kansen gaan. De Groninger won afgelopen zondag de vijftiende etappe en maakte donderdag ook deel uit van een omvangrijke kopgroep.

"Nu blijkt dus dat hij in blakende vorm steekt. Hij is gewoon een wereldtopper die al zo vaak kort in het eindklassement gefinisht is", complimenteerde De Kort zijn ploeggenoot. "Dus wat dat betreft ben ik niet zo verbaasd dat hij vandaag weer meezat."