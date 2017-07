Boasson Hagen soleert naar zege in negentiende etappe Tour de France

Het is de derde keer dat de 30-jarige Boasson Hagen een Touretappe wint, na twee keer dagsucces in 2011. In zowel de zevende als de zestiende etappe van deze Tour werd hij tweede.

Boasson Hagen maakte deel uit van een ruime kopgroep die vroeg in de etappe tot stand kwam. Enkele kilometers voor de meet wist hij weg te rijden bij de andere vluchters. Vijf seconden achter Boasson Hagen finishte de Duitser Nikias Arndt van Team Sunweb als tweede.

De Belg Jens Keukeleire won de sprint van een groepje van zeven renners en werd zeventien tellen achter Boasson Hagen derde. Bauke Mollema behoorde ook tot de groep vluchters, maar hij kon in de laatste kilometers, toen de groep uiteenviel, niet met de besten mee.

De Nederlander van Lotto-Jumbo werd twintigste op 1.37, al boekte hij daarmee wel drie plekken winst in het algemeen klassement. Hij gaat van de twintigste naar de zeventiende plek.

In de top tien waren er geen verschuivingen. Chris Froome finishte, evenals de andere klassementsrenners, twaalf minuten na Boasson Hagen in het peloton. De Brit begint zaterdag met 23 seconden voorsprong op Romain Bardet aan de tijdrit over 22 kilometer door de straten van Marseille. Rigoberto Uran staat 29 tellen achter Froome op de derde plaats.

Roosen

Met alleen nog de tijdrit en de traditionele massasprint op de Champs-Élysées in het vooruitzicht was de etappe van vrijdag de laatste kans voor avonturiers en dat was meteen zichtbaar. Vanaf de start in Embrun probeerden meerdere renners weg te komen en in de afdaling van de Col de Lebraut hadden de Fransen Lilian Calmejane en Elie Gesbert een gaatje.

Niet veel later, met nog 186 kilometer te gaan, vonden liefst achttien renners aansluiting bij het tweetal, waardoor er een flinke kopgroep ontstond. Er zaten geen klassementsrenners bij en dus kregen de twintig renners, onder wie Mollema als enige Nederlander, alle ruimte om een voorsprong van ruim acht minuten op te bouwen op het heuvelachtige parcours.

Aan kop van het peloton controleerde Team Sky, maar de Britten reden niet door en de andere ploegen hadden vrijwel allemaal een renner in de kopgroep. Met nog veertig kilometer voor de wielen was het gat daardoor zelfs opgelopen tot bijna tien minuten.

Daarmee was wel zo goed als zeker dat de rit niet zou eindigen met een massasprint. Lotto-Jumbo, dat de zieke Timo Roosen als vierde renner van de Nederlandse formatie zag afstappen, reed niet voor sprinter Dylan Groenewegen. Tussendoor verzekerde Michael Matthews van Team Sunweb zich van de eindzege in het puntenklassement, al moet hij de groene trui nog wel naar Parijs rijden.

Arndt

In de kopgroep zat met Boasson Hagen ook een sprinter en dus was het voor renners als Mollema zaak om niet met twintig man richting de finish te rijden. Het werd steeds onrustiger in de kopgroep en met nog achttien kilometer viel die uiteen. Mollema zat niet in de voorste groep.

Keukeleire, Thomas De Gendt, Daniele Benatti, Boasson Hagen, Sylvain Chavanel, Arndt, Gesbert, Michael Albasini en Jan Bakelants vormden de nieuwe kopgroep van negen. Van dat negental bleken Arndt en Boasson Hagen de sterkste.

De Noor wilde de sprint niet afwachten, reed op indrukwekkende wijze de Duitser uit zijn wiel en hield solo stand in de laatste kilometers. Na zes jaar boekte Boasson Hagen zo weer een ritzege in de Tour.