Matthews verzekert zich officieus van eindzege in puntenklassement

André Greipel (Lotto Soudal) was voorafgaand aan de etappe van vrijdag de enige die Matthews nog had kunnen achterhalen, maar dan had de Duitser alle punten moeten pakken.

Hij behoorde bij de eerste tussensprint van de dag echter niet tot de voorste renners, waardoor zijn achterstand van 160 punten op Matthews niet meer is te overbruggen.

De 26-jarige Matthews, die de groene trui alleen nog kan verliezen als hij Parijs niet haalt, maakte tijdens de Tour indruk door twee etappes te winnen. Het is de eerste keer dat hij zich verzekert van de winst in het puntenklassement.

Matthews nam de groene trui woensdag over van Marcel Kittel. De Duitser van Quick-Step Floors ging mede dankzij vijf ritzeges aan de leiding in het sprintersklassement, maar moest door een harde val afstappen.

McEwen

Matthews is de derde Australiër die de groene trui gaat winnen. Robbie McEwen (2002, 2004 en 2006) en Baden Cooke (2003) gingen hem voor.

Team Sunweb kent een succesvolle Ronde van Frankrijk, want in de Duitse ploeg met Nederlandse wortels verzekerde Warren Barguil zich al officieus van de bolletjestrui. De Fransman won bovendien net als Matthews twee etappes.

De renners moeten vrijdag in de negentiende rit drie beklimmingen van derde categorie over. Zaterdag volgt een individuele tijdrit met start en finish in Marseille, waarna zondag de slotrit met finish op de Champs-Élysées in Parijs op het programma staat.