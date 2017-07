'Vechten tegen Team Sky is als schaken tegen alleen maar koninginnen'

"Het is een vrijwel onmogelijke opdracht om Team Sky de loef af te steken. Dat hebben we donderdag weer gezien", aldus Cannondale-Drapac-baas Vaughters.

Froome had tot diep op de slotklim van de achttiende etappe de steun van Michal Kwiatkowski, Mikel Nieve en Mikel Landa, waardoor aanvallen bijna onmogelijk was voor de concurrentie.

In de absolute finale demarreerde Landa, waardoor hij Uran en Romain Bardet, de nummer twee en het drie van het klassement, dwong tot achtervolgen en Froome in een zetel zat.

"De enige manier waarop Uran en Bardet donderdag de Tour hadden kunnen winnen, is als Landa geen rol had gespeeld", aldus Vaughters over de Spaanse meesterknecht van Sky, die zelf ook nog in de top vijf van het klassement staat. "Het had een man-tegen-mangevecht moeten worden met Froome, maar dat is nooit gebeurd."

"Team Sky heeft het ontzettend zuinig en slim gespeeld met Landa die ertussenuit piepte op de Izoard (de slotklim, red.). Dat zorgde ervoor dat Uran en Bardet energie moesten gebruiken om alleen maar terug te komen bij Landa. Op dat moment zat Froome gewoon heel rustig in het wiel."

Budget

Froome kwam uiteindelijk in dezelfde tijd als Bardet en twee seconden voor Uran over de streep op de Izoard, waardoor de Britse titelverdediger met nog twee vlakke etappes en een tijdrit te gaan een voorsprong van 23 seconden heeft op Bardet en 29 tellen op Uran.

De situatie op de laatste grote col van de 104e editie van de Tour bevestigde nogmaals de overheersing die Team Sky de laatste jaren als de grootste en rijkste ploeg in het peloton heeft. Sinds 2012 ging de Tourzege alleen in 2014 niet naar de Britse miljoenenformatie en bij elk van die vier overwinningen speelde de kracht van de ploeg een grote rol.

"Natuurlijk is het lastig en frustrerend om te moeten vechten tegen een ploeg wier budget drie of misschien wel vier keer groter is dan het budget van mijn ploeg", aldus Vaughters.

"Kwiatkowski, Nieve en Landa zouden in elk ander team de absolute kopman zijn. Sky kan ze zo'n enorm salaris betalen dat ze bij de ploeg willen blijven en voor Froome willen knechten. Het is alsof je aan het schaken bent en je tegenstander alleen maar koninginnen heeft."

Zorgen

"Wat mij betreft doen wij het geweldig met het budget dat we hebben", vervolgt de Amerikaanse oud-renner Vaughters.

"Maar een van mijn grootste zorgen deze Tour is dat onze eerste ploegleidersauto 250.000 kilometer op de teller heeft staan. Elke dag denk ik: laat alsjeblieft die auto niet kapot gaan, dan hebben we een goede dag gehad. Ik denk niet dat een andere ploeg in die positie zit, en zeker Team Sky niet."

Desondanks is het Amerikaanse Cannondale-Drapac deze Tour zeer succesvol met een zege van Uran in de loodzware negende rit en een voorlopige derde plaats in het klassement voor de 30-jarige Colombiaan.

De nummer twee van de Ronde van Italië van 2013 en 2014 is bovendien een zeer sterke tijdrijder, waardoor Froome hem met de 22,5 kilometer lange chronorace van zaterdag in Marseille in het achterhoofd al meerdere malen als zijn grootste concurrent heeft bestempeld.

"Maar om de Tour nu nog te winnen hebben we een groot portie geluk nodig", beseft Vaughters, die ook weet dat Froome in de openingstijdrit in Düsseldorf 51 seconden sneller was dan Uran. "Rigoberto moet zaterdag een fantastische dag hebben en Froome een gemiddelde dag."