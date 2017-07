'Knap dat Barguil in vorm van zijn leven is drie maanden na zware val'

De 25-jarige Barguil boekte donderdag in de loodzware achttiende etappe voor de tweede keer deze Tour een ritzege. En passant stelde hij ook de eindwinst in het bergklassement veilig en steeg hij naar de negende plaats in de algemene rangschikking.

"Het is heel bijzonder wat Warren hier doet, omdat hij bij zijn val in de Ronde van Romandië een breukje in zijn bekken opliep", zegt ploegleider Arthur van Dongen van Team Sunweb in gesprek met NUsport.

"Gevolg daarvan was wel dat hij zich in alle rust kon voorbereiden op de Tour. In het verleden stelde hij vaak zijn klassementsambities voorop, misschien is die last nu van zijn schouders afgevallen. Daardoor kan hij nog mooiere dingen laten zien dan dat hij in het verleden deed."

Barguil, die eerder deze Tour al de dertiende etappe op zijn naam schreef vanuit een kopgroep, reed donderdag in de laatste Alpenrit op de slotklim weg bij de toppers uit het klassement, om alleen boven te komen op de Col d'Izoard.

"Ik weet zeker dat Barguil momenteel in de vorm van zijn leven is", aldus Van Dongen. "Dat is bijzonder knap."

Wielergeschiedenis

Ploegmaat Laurens ten Dam is ook vol waardering over Barguil, die in het bergklassement liefst 89 punten voorsprong heeft op de nummer twee Primoz Roglic en daardoor niet meer te achterhalen is de laatste drie etappes.

"Ik las in het rondeboek dat die bergtrui ook eens gewonnen is door Anthony Charteau, maar Warren is van een andere orde. Deze gaat echt meetellen in de Franse wielergeschiedenis."

Albert Timmer was nog duidelijker in zijn oordeel over Barguil, die in 2015 als veertiende eindigde in de Tour en vorig jaar als 23e in Parijs aankwam. "Warren is een van de beste zo niet de beste klimmer van de wereld."