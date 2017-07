Sky-ploegleider Knaven wil nog niet zeggen dat Tour beslist is

"Froome heeft vandaag heel goede zaken gedaan door geen tijd te verliezen op zijn concurrenten Romain Bardet en Rigoberto Uran, maar ik wil nog niet zeggen dat de Tour beslist is", zegt Knaven in gesprek met NUsport.

Sky-kopman Froome eindigde donderdag in de laatste bergrit van deze Ronde van Frankijk als vierde in dezelfde tijd als Bardet, die door de bonificaties wel vier tellen inliep op de Brit. Uran kwam als vijfde over de streep op twee seconden van zijn grote rivalen.

Froome heeft daardoor in het klassement nu een voorsprong van 23 seconden op Bardet en 29 seconden op Uran. Normaal gesproken is alleen de tijdrit van 22,5 kilometer zaterdag in Marseille nog een test voor de klassementsrenners.

"Chris heeft mentaal zeker een streepje voor; hij staat in het geel en op papier is hij de sterkste tijdrijder van de top drie. Het ziet er dus goed uit", aldus Knaven. "Maar we moeten niet vergeten dat Uran al een keer een tijdrit heeft gewonnen in de Giro d'Italia (in 2014, red.) en hij rijdt momenteel beter dan hij ooit gedaan heeft. De Tour is dus nog niet voorbij."

Landa

Team Sky en Froome deden er donderdag in de achttiende etappe nog alles aan om wat extra tijd te pakken op Bardet en Aru. Op de flanken van slotklim, de Col d'Izoard, ging meesterknecht Mikel Landa in de aanval, in de hoop dat hij een springplank kon zijn voor zijn kopman.

"Dat was een van de twee plannen die we van tevoren bedacht hadden", stelt Knaven. "Chris kwam na een demarrage ook een beetje los, maar Uran en Bardet kwamen weer bij hem in het wiel."

"Het is logisch dat we vandaag tijd wilden winnen, want je weet nooit wat er kan gebeuren. Misschien staat er in de rit van vrijdag wel windkracht vijf en gaat het weer in waaiers. En Chris mag dan op papier de betere tijdrijder zijn, dat moet hij zaterdag nog wel laten zien."

"Een beetje extra zekerheid zou daarom voor iedereen wat lekkerder zijn geweest", vervolgt Knaven. "De eindzege is binnen handbereik, maar hij is nog lang niet binnen."