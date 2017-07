Froome opgelucht dat hij concurrentie de baas was in laatste Alpenrit

De geletruidrager verloor aan de finish alleen vier bonificatieseconden ten opzichte van Bardet, de nummer twee van het klassement.

"Ik ben blij dat ik dit jaar de Alpen zonder problemen heb overleefd. De bergen hier zijn altijd iets moeilijker voor me", zei drievoudig Tourwinnaar Froome na de achttiende rit.

"Het was mooi geweest als ik nog wat tijd had kunnen winnen, maar al met al ben ik blij. Ik pakte nog twee bonificatieseconden op Uran, waarschijnlijk mijn grootste concurrent in de komende tijdrit."

In de slotfase van de zware etappe met finish op de Col d'Izoard verraste Froome door ploeggenoot Mikel Landa vooruit te sturen. "Het is geweldig dat we als ploeg de controle hadden en dat ik Landa nog als troef had. Ik ging zelf nog in de aanval en dacht dat ik weg was, maar Uran dichtte het gat."

Marseille

De renners wacht vrijdag nog een heuvelachtige rit, waarna op zaterdag een 22 kilometer lange tijdrit volgt met start en finish in Marseille. Traditiegetrouw eindigt het peloton zondag op de Champs-Élysées in Parijs.

"We zullen nu zien wat er gebeurt tijdens de tijdrit in Marseille", keek Froome vast vooruit op de cruciale voorlaatste etappe. "Ik hoop daar te winnen en het geel te behouden. Ik ken het snelle parcours en ga alles geven."

Hoewel Froome de nummer drie van het klassement Uran als grootste concurrent ziet, vlakt hij Bardet ook niet uit. "Hij pakte wat bonificatieseconden, die kunnen van pas komen in de tijdrit. Het zit nog dicht bij elkaar. Als alles goed gaat zie ik mijn kansen zonnig in, maar het wordt spannend."

De voorsprong van Froome op Bardet in het klassement is 23 seconden, terwijl Uran als nummer drie 29 tellen toegeeft. Landa (1.36) en Fabio Aru (1.55) completeren de top vijf.