Contador prijst 'groot kampioen' Mollema na laatste bergrit

"Ik voelde me redelijk, maar had niet echt superbenen. Ik zat alleen van onze ploeg en heb gegokt op de laatste klim", aldus Mollema, die uiteindelijk als negentiende over de finish kwam op de afsluitende Col d'Izoard, tegen de NOS.

De renner van Trek-Segafredo, die zondag al de vijftiende etappe op zijn naam schreef, zat mee in de grote kopgroep van liefst 54 renners die aan het begin van de koers ontstond.

"Het was een grote kopgroep, een half peloton. Er was niet echt organisatie en renners bleven maar aanvallen", blikte Mollema terug. "Ik heb nog even goed tempo kunnen rijden, daarna kwamen de mannen toch weer terug."

Contador

Mollema reed deze Tour voor het eerst niet als kopman van Trek, maar in dienst van kopman Contador. Hij had na afloop nog mooie woorden over voor zijn Spaanse ploegmaat, die waarschijnlijk bezig is aan zijn laatste Tour de France.

"Het is mooi om samen met hem te kunnen koersen. Alberto is misschien wel een de allerbeste klassementsrenner van de afgelopen tien jaar", aldus Mollema, die zelf ook nog complimenten kreeg van Contador nadat hij vrijwel de hele rit voorin was te vinden. "Bedankt, je bent een groot kampioen."

Waar Contador deze Tour al nergens meer voor strijdt, lijken er ook voor Mollema geen kansen meer te liggen op dagsucces. Vrijdag wacht een heuvelachtige rit en zaterdag een individuele tijdrit, waarna zondag traditioneel wordt geëindigd op de Champs-Élysées in Parijs.

"Ik weet niet wat er morgen gaat gebeuren, misschien kan dan de kopgroep ook wel wegblijven. Maar normaal gesproken was dit de laatste kans voor mij deze Tour."