'We blijven nuchter, maar het is een fantastische Tour voor Sunweb'

"We zijn ontzettend nuchter, maar het is fantastisch", verklaarde Visbeek zijn koele reactie tegenover de NOS. "We hebben al een aantal dagen kunnen wennen aan het succes, maar het is zo ontzettend mooi."

Barguil reed op de slotklim Col d'Izoard al vroeg weg bij de groep favorieten en haalde het restant van de vroege kopgroep één voor één in.

"Het scenario was dat Barguil al vroeg op de Izoard zou aanvallen", vertelde Visbeek. "Hij kon dan in zijn eigen tempo omhoog rijden. Als hij langer had gewacht, had hij misschien moeten reageren op een versnelling van Romain Bardet. Dan was winnen een stuk lastiger geweest."

Michael Matthews (twee keer) en Barguil zorgden er met eerdere etappezeges al voor dat de Tour van de Duitse ploeg met Nederlandse wortels als succesvol bestempeld kon worden.

De Australiër Matthews is na het uitvallen van Marcel Kittel vrijwel zeker van de eindzege in het puntenklassement. Barguil kan na donderdag niet meer achterhaald worden in het bergklassement.

Breuk

De 26-jarige Barguil liep in april een breuk in zijn bekken op, waardoor het onzeker was of hij überhaupt kon starten in de Tour.

"We hebben besloten dat hij niet voor het klassement zou rijden en op een etappezege of de bolletjestrui zou mikken. Nu zijn het zelfs twee etappezeges én de bolletjestrui", aldus Visbeek.

"Barguil is een groot talent, maar dat was er nog niet helemaal uitgekomen. Het heeft goed uitgepakt dat hij niet de druk had om voor het klassement te rijden in deze Tour."