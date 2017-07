Froome verdedigt gele trui met succes in laatste bergrit, dagzege Barguil

In de 179,5 kilometer lange etappe met start in Briançon domineerde Froome op de afsluitende Col d'Izoard, een klim van buitencategorie. Hij gaf zijn concurrenten geen kans.

De Brit van Team Sky verloor wel vier tellen op Romain Bardet (AG2R), die bonificatieseconden pakte aan de finish en nu tweede staat in het klassement op 23 seconden. Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac) is op 29 tellen de nummer drie.

Astana-renner Fabio Aru zakte door het ijs en verloor zijn vierde plaats in de rangschikking aan Mikel Landa, die nu 1.36 toegeeft op zijn ploeggenoot Froome. De marge van de geletruidrager op Aru is 1.55.

Barguil verzekerde zich tijdens de etappe van de eindzege in het bergklassement en boekte zijn tweede dagzege in deze Tour. Bovendien staat Team Sunweb nu op vier dagzeges, want eerder kwam Michael Matthews al twee keer als eerste over de streep.

De Tour gaat vrijdag verder met een heuvelachtige rit van 222,5 kilometer tussen Embrun en Salond-de-Provence. De renners moeten drie beklimmingen over van derde categorie. Zaterdag wacht een tijdrit over 22,5 kilometer met start en finish in Marseille, waarna zondag traditioneel wordt geëindigd op de Champs-Élysées in Parijs.

54 renners

Thomas De Gendt, Alessandro De Marchi, Elie Gesbert en Lilian Calmejane behoorden donderdag tot de eerste vluchters van de dag. Het viertal werd echter snel opgeslokt door een grote groep andere avonturiers, onder wie Bauke Mollema, Marco Minnaard en Maurits Lammertink.

In de kopgroep van liefst 54 renners waren vrijwel alle ploegen vertegenwoordigd. Alleen Lotto-Jumbo, Team Sky en Bora-Hansgrohe misten de slag. De vluchters kregen een maximale voorsprong van ongeveer zeven minuten.

Op de eerste beklimming van de dag, de Cote de Demoiselles Coiffées van derde categorie, werd het onrustig in de kopgroep. Veel renners probeerden het tempo op te voeren of weg te springen.

Na diverse pogingen waren het uiteindelijk Serge Pauwels, Gianluca Brambilla, Ben Swift, Angelo Tulik, Sylvain Chavanel, Simon Clarke en Florian Vachon die een gaatje sloegen van een minuut.

Mollema

Het zevental slaagde er niet in om vooruit te blijven, waarna een voorste groep van 25 renners ontstond met onder anderen Minnaard en Lammertink. Mollema zet er aanvankelijk niet bij, maar de winnaar van de vijftiende Tourrit reed het gat bij de beklimming van de zware Col du Var dicht en sloot dus aan.

In de afdaling die volgde gingen Tony Gallopin, Darwin Atapuma, Romain Sicard en Alexey Lutsenko sneller naar beneden dan de rest van de kopgroep.

Bij het naderen van de slotklim ging Astana-renner Lutsenko alleen aan kop en achter hem zat Mollema in één van de achtervolgende groepen. In het uitgedunde peloton werd het tempo ondertussen opgevoerd door het Team Sky van Froome.

Eenmaal op de Col d'Izoard lag het tempo hoog en hadden veel klassementsmannen, onder wie Aru, het moeilijk. Froome verraste door ploeggenoot Landa vooruit te sturen en liet concurrenten Uran en Bardet ondertussen niet demarreren. De Tourwinnaar van 2008, 2014 en 2015 is zodoende dicht bij zijn vierde eindwinst in de Ronde van Frankrijk.

Vooraan werd de Colombiaan Atapuma, die Lutsenko had afgelost aan kop, in het zicht van de haven ingehaald door Barguil. De Franse drager van de bolletjestrui gaf de Tour van Team Sunweb zodoende nog wat meer glans.