Virtual reality moet Roglic helpen in jacht op tijdritzege in Marseille

Lotto-Jumbo is deze Tour begonnen met het gebruiken van een virtual reality-bril, in de hoop dat dat de renners van de Nederlandse ploeg een paar cruciale seconden winst oplevert in tijdritten.

Jos van Emden en Roglic hadden bijna drie weken geleden bij de openingstijdrit in Düsseldorf de primeur, volgens hun ploeg van het hele peloton. "Niemand doet dit. We zijn de eersten", is Richard Plugge, de algemeen directeur van Lotto-Jumbo, stellig in gesprek met NUsport.

"Maar het zal me niet verbazen als andere ploegen het inmiddels ook getest hebben en een virtual reality-bril gaan gebruiken voor de tijdrijdt in Marseille. En dat is prima."

Jonathan Vaughters, teambaas van het Amerikaanse Cannondale-Drapac, noemt virtual reality (VR) "zeker interessant". "Lotto-Jumbo is zeer creatief met zijn technologische ontwikkelingen", zegt de Amerikaan.

"Maar VR is niet iets wat ik snel bij mijn eigen team zal gebruiken", vervolgt Vaughters, wiens kopman Rigoberto Uran derde staat in het klassement. "Ik vind namelijk dat je ook de weg moet voelen als je je voorbereidt op een tijdrit. Maar ideeën als deze helpen onze sport wel vooruit en het zal ongetwijfeld gekopieerd worden door andere ploegen."

Valpartijen

In Düsseldorf liepen Van Emden en Roglic direct tegen een probleem op van het nieuwe technologische hulpmiddel: natte wegen nabootsen is erg lastig. Roglic was een van de vele renners die vielen op het gladde Duitse asfalt en Van Emden, die in de negende etappe van de Tour vermoeid afstapte, vergooide zijn kansen op de ritzege door te voorzichtig door de bochten te gaan.

"Virtual reality voorkomt jammer genoeg geen valpartijen", aldus Merijn Zeeman, sportief directeur van Lotto-Jumbo en als bewegingswetenschapper de man die het nieuwe project in goede banen moet leiden.

Wat VR wel doet, is renners een kans geven om zonder inspanning en zonder een logistieke nachtmerrie een tijdritparcours te verkennen alsof ze op de fiets zitten.

"Bij een openingstijdrit is de verkenning meestal wel goed te doen, omdat je wat meer tijd hebt", zegt Zeeman. "Maar voor een tijdrit als in Marseille is het parcours verkennen een stuk lastiger. Vrijdag moesten de renners namelijk eerst nog een etappe rijden en zaterdagochtend zijn waarschijnlijk alle wegen al geblokkeerd. Dan is het een crime om een goede verkeninning voor elkaar te krijgen. Virtual reality kan daar enorm bij helpen."

Plugge: "In de oude situatie moesten de renners het tijdritparcours na één keer rijden in hun hoofd hebben en gingen ze het vervolgens met de ogen dicht visualiseren. Virtual reality is een manier om het visualiseren niet met de ogen dicht te doen. Met een VR-bril kun je het parcours twee, drie, misschien zelfs wel vier keer bekijken terwijl je op bed ligt."

Achtbaan

De eerste keer dat Roglic een virtual reality-bril opzette, wist hij niet wat hij meemaakte. "Het was bijna alsof ik in een achtbaan zat", stelt de 27-jarige Sloveen, die dit jaar al een tijdrit won in de Ronde van Romandië en de Ster ZLM Toer en woensdag zegevierde in de zeventiende etappe van de Tour. "Je kunt 360 graden om je heen kijken, dat is echt een bijzondere ervaring."

Het feit dat je naar voren, naar achteren, naar links, naar rechts en overal ertussenin kan kijken, moet volgens Lotto-Jumbo precies het voordeel zijn van VR ten opzichte van 'gewoon' visualiseren.

"Met virtual reality kun je precies zien en voelen hoe de bochten lopen en dat is toch vaak heel anders dan als je het parcours op een video kijkt op een laptop", aldus Zeeman. "Het is bizar, met zo'n ding op is het echt net alsof je er middenin staat."

Volgens de sportief directeur is Roglic bij uitstek geschikt voor de nieuwe techniek, omdat hij in een vorig (sport)leven schansspringer was. "Bij die sport is visualiseren heel belangrijk, dus hij heeft daar heel veel ervaring mee."

Of virtual reality Roglic zaterdag in de 22,5 kilometer lange tijdrit in Marseille aan de zege kan helpen en of de invloed van VR überhaupt in tijd is uit te drukken, blijft voorlopig de vraag.

"We zijn het allemaal nog aan het ontdekken", geeft Zeeman toe. "Het is nog niet perfect, we zitten in het proces om het te finetunen. Ik steek er mijn hand nog niet voor in het vuur, maar we zijn er druk mee bezig om het allemaal goed voor elkaar te krijgen."