Overzicht: Tien cruciale momenten in vierde Tourzege voor Froome

1. Etappe 1: Sky heerst in tijdrit

Op de eerste dag van de Tour zetten Froome en vooral zijn ploeg Sky de toon. Terwijl concurrent Nairo Quintana met Alejandro Valverde zijn belangrijkste ploeggenoot de hekken in ziet vliegen, heerst de Britse formatie in de tijdrit in de straten van Düsseldorf. Liefst vier Sky-renners eindigen in de top acht, onder wie uiteraard Froome zelf op de zesde plek. Met winnaar Geraint Thomas heeft Sky ook meteen de gele trui in bezit. Concurrenten Richie Porte (47e), Quintana (53e), Romain Bardet (63e), Fabio Aru (66e) en Alberto Contador (68e) moeten minstens een halve minuut toegeven. Rigoberto Uran (95e) zelfs 49 seconden.

2. Etappe 5: De eerste gele trui voor Froome

De klassementsrenners moeten voor het eerst echt aan de bak in de rit naar La Planche des Belles Filles. Geletruidrager Thomas kan het tempo bergop niet volgen en ziet ploeggenoot Froome de gele trui overnemen. Toch verloopt de etappe niet volledig naar wens voor de Brit. Hoewel onder anderen Quintana en Contador moeten lossen, kan Froome uiteindelijk niet mee met de tempoversnelling van Aru. De Italiaan wint de rit en deelt een kleine tik uit. Aru loopt inclusief de bonificatieseconden 26 tellen in.

3. Etappe 9: Einde Tour voor Porte

Als iemand in staat is om Froome tot het eind uit te dagen, is het Richie Porte. De Australiër is jarenlang knecht geweest van Froome bij Sky en sinds vorig jaar de kopman van BMC. In 2016 wordt hij vijfde in de Tour en dit jaar kent Porte een sterke voorbereiding. Hij eindigt als tweede in het eindklassement van de Dauphiné (achter Jakob Fuglsang) met een minuut voorsprong op Froome. Eerder pakt Porte de eindzege in de Ronde van Romandië en de Tour Down Under.

Ook in Frankrijk maakt de klimmer een goede indruk en staat hij in de eerste week kort achter Froome in het klassement. In de negende etappe gaat het echter mis. In de afdaling van de Mont du Chat gaat de renner van BMC hard onderuit. Porte schat een bocht niet goed in en klapt vol tegen het asfalt. Hij breekt zijn sleutelbeen en bekken en moet de Tour verlaten. Froome is daarmee een van zijn voornaamste rivalen kwijt. Bardet, Uran en Aru blijven als grootste concurrenten over.

4. Etappe 9: Thomas valt uit, sterk Team Sky

In etappe waar Porte onderuit gaat, zijn er meer slachtoffers te betreuren. Lotto-Jumbo-renners Robert Gesink en Jos van Emden moeten de Tour verlaten, maar ook Thomas, een van de belangrijkste knechten van Froome, kan naar huis. Thomas is betrokken bij een valpartij en breekt zijn sleutelbeen.

Die klap deert de ploeg van Froome nauwelijks. Met Michal Kwiatkowski, Sergio Henao, Mikel Nieve en Mikel Landa domineert Team Sky de groep met favorieten, waardoor een grote aanval op Froome uitblijft.

5. Etappe 12: Froome lost in Foix, Aru pakt geel

De Tour lijkt een herhaling te worden van de afgelopen jaren: Froome is te sterk en zijn ploeg zorgt ervoor dat de gele trui niet in gevaar komt. In de rit naar Peyragudes toont Froome echter een zeldzaam teken van zwakte als de favorieten gezamenlijk aan de korte, steile slotklim beginnen. Aru opent daar het bal, waarna Bardet en Uran de Italiaan passeren. Froome moet lossen en raakt de gele trui kwijt.

De Brit verliest 22 seconden op Bardet en ziet Aru, die vlak achter Bardet als derde eindigt, de gele trui overnemen. De Italiaan heeft zes tellen voorsprong te pakken op Froome in het algemeen klassement. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Froome de gele trui verspeelt in de Tour.

6. Etappe 14: Aru verliest geel weer aan Froome

De marge van Aru is niet groot en daardoor is er elke dag spanning in de strijd om de gele trui. In de rit naar Rodez ligt de finish heuvelop. Michael Matthews van Team Sunweb wint. Froome, Bardet en Uran komen kort achter Matthews over de streep. Voor Aru gaat het mis. De kopman van Astana zit niet ver genoeg van voren en moet 24 seconden toegeven op Froome, die daarmee het geel weer overneemt.

7. Etappe 15: Froome overleeft materiaalpech

Froome krijgt in de zware rit die Bauke Mollema knap op zijn naam schrijft te maken met materiaalpech. AG2R, de ploeg van Bardet, rijdt al vol op kop en houdt niet in terwijl de Brit met een lekke band langs de weg staat. Het verschil tussen de Froome en de groep met Bardet loopt op naar bijna een minuut, maar Froome keert dankzij de hulp van zijn ploeggenoten bergop terug en verliest uiteindelijk geen tijd op zijn concurrenten.

8. Etappe 16: Sky attent in waaierrit

De zestiende etappe is op papier geen zware etappe (een klim van de derde en vierde categorie), maar de wind zorgt voor spektakel. Froome en zijn ploeg tonen wederom aan sterk en alert te zijn. De Britse formatie gooit de boel op de kant en dat levert met Daniel Martin een slachtoffer op. De Ier, vijfde in het klassement, verliest 51 seconden. Bardet, Uran en Aru zijn wel bij de les in de waaierrit en komen in dezelfde tijd als Froome over de streep.

9. Etappe 19: Froome houdt stand in Alpen

Aru kampt in het slot van de Tour met fysieke problemen en kan het tempo van de favorieten bergop niet volgen. Het gevolg: de Italiaan verspeelt zijn podiumplek. Froome houdt alleen Bardet en Uran over als concurrenten voor de gele trui. Bardet staat na de tweede rustdag 23 seconden achter op Froome, Uran 29 seconden.

Het lukt beiden niet om de Brit op achterstand te rijden. In de laatste twee bergritten komt het drietal gezamenlijk over de streep en blijven de verschillen onderling nagenoeg gelijk. Froome gaat met een voorsprong op zak de afsluitende tijdrit in.

10. Etappe 20: Froome beslist Tour in tijdrit

De dag voor Parijs wordt er een tijdrit over 22,5 kilometer door de straten van Marseille verreden. Froome blijkt ook in deze race tegen de klok een stuk beter dan zijn naaste concurrenten. Hij zet de derde tijd neer en breidt zijn marge alleen maar verder uit. Met een gerust hart begint hij zondag aan de wandeletappe naar de Champs-Élysées.

Eindklassement Tour de France:

1. Chris Froome (GB, Team Sky)

2. Rigoberto Uran (Col, Cannondale) +54 seconden

3. Romain Bardet (Fra, AG2R) +2,20

4. Mikel Landa (Spa, Team Sky) +2,21

5. Fabio Aru (Ita, Astana) +3,05

6. Daniel Martin (Ier, Quick-Step Floors) +4,42

7. Simon Yates (GB, Orica-Scott) +6,14

8. Louis Meintjes (ZAf, UAE Emirates) +8,20

9. Alberto Contador (Spa, Trek-Segafredo) +8,49

10. Warren Barguil (Fra, Team Sunweb) +9,25