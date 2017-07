'Topsporter Roglic is een voltreffer gebleken voor Lotto-Jumbo'

"Dit is pas zijn vijfde seizoen op de fiets, dus Primoz heeft nog zoveel mogelijkheden", zegt sportief directeur Merijn Zeeman van Lotto-Jumbo. "Hij ontwikkelt zich heel snel, maar er zijn nog zoveel aspecten waarin hij zich kan verbeteren."

De 27-jarige Roglic deed in zijn tienerjaren op hoog niveau aan schansspringen, totdat hij in 2007 een vreselijke valpartij beleefde. Tijdens de revalidatie begon hij met wielrennen en dat leidde in 2013 tot een contractje bij het continentale Adria Mobil uit zijn geboorteland Slovenië.

In de drie seizoenen die volgden boekte Roglic negen zeges in kleinere koersen, wat hem - na een tip van een bekende van ploegleider Frans Maassen - in 2016 een transfer opleverde naar Lotto-Jumbo.

Bij de Nederlandse WorldTour-formatie bewees de Sloveen direct dat hij het hogere niveau aankan, vorig jaar met een tijdritzege in de Ronde van Italië en dit jaar met overwinningen in de Ronde van Algarve, de Ronde van Baskenland (2), de Ronde van Romandië en de Ster ZLM Toer.

Bij zijn Tourdebuut zorgde hij woensdag in de zeventiende etappe voor het tot nu toe absolute hoogtepunt uit zijn carrière. In de rit over beroemde Alpencols als de Croix de Fer, de Télégraphe en de Galibier kwam Roglic solo over de streep, ruim een minuut voor de toppers uit het klassement.

Voltreffer

"Primoz is een voltreffer gebleken", aldus een trotse Zeeman. "Hij is een geweldige wielrenner, maar ook nog eens een geweldig persoon. We zijn heel erg blij met hem."

Volgens de sportief directeur is Roglic "een echte topsporter". "Hij werkt heel goed samen met de mensen in de ploeg. Hij wil heel graag en slurpt alles op."

"Hij heeft de eigenschappen die topsporters hebben die het verste komen: je concentreren op beter worden en dan komt het resultaat wel. Daar is hij een schoolvoorbeeld van."

Roosen

Timo Roosen is ook lovend over zijn ploegmaat. "Primoz is een heel sterke vent, en ook een mooie kerel", stelt de Brabander in gesprek met NUsport. "Primoz is een komisch ventje, een beetje apart op een leuke manier. Hij heeft wel wat eigenaardigheden. Zo zegt hij soms opeens: laat de massage vandaag maar zitten."

Roosen was niet verrast toen hij woensdag, terwijl hij met de 'bus' vlak voor de top van de Galibier reed, over de radio hoorde dat zijn teamgenoot de Tour van Lotto-Jumbo in één klap geslaagd maakte.

"Mijn ploegmaat Robert Wagner voorspelde het voor de etappe al: óf Primoz wint een rit in de Alpen, óf hij wint zaterdag de tijdrit. Nu heeft hij deze alvast binnen."