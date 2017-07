Team Sunweb wil truien van Matthews en Barguil nog niet vieren

"We vieren niets zolang het nog niet zeker is", zei ploegleider Luke Roberts. "Voor de bolletjestrui is het nog mogelijk dat Primoz Roglic iets kan doen. Tenminste als hij goed weet te finishen op de Izoard, maar dat wordt niet makkelijk aangezien hij vandaag erg diep is gegaan."

Ook het groen van Matthews is slechts in theorie nog kwijt te raken, al moet de Australiër natuurlijk nog wel, net als Barguil, Parijs halen. Roberts: "Drie ritzeges en mannen in allerlei truien. Het is meer dan ik verwachtte."

Collega Aike Visbeek vond niet dat de groene trui de ploeg in de schoot was geworpen. "Ik wil het geen cadeautje noemen, want we hebben er keihard voor gereden."

Oorzaak

"Het is vervelend dat Marcel valt, maar ik weet niet of dat de oorzaak is dat hij heeft opgegeven", vervolgt Visbeek. "Hij zag er bij de start al niet goed uit. Ik denk dat hij, alles bij elkaar genomen, het gevoel had in een hopeloze situatie te verkeren. Maar ik kan er niet over oordelen."

Visbeek ziet in de rit van vrijdag nog kansen voor Matthews. "Het is een lastige rit, na twee bergetappes, waarin de echte sprinters nog vermoeid zijn. Zondag schat ik in dat mannen als Greipel en Groenewegen betere kansen hebben."