Daniel Martin voorspelt oorlog in laatste bergetappe Tour

"De uitputtingsslag gaat donderdag weer verder", aldus Martin, de nummer zes van het klassement op 2 minuten en 36 seconden van geletruidrager Chris Froome. "Iedereen zal tijd terug willen pakken op Chris Froome, dus het wordt oorlog."

De eerste Alpenrit finishte na een afdaling van 28 kilometer, waardoor veel klassementsrenners geen behoefte voelden om aan te vallen. Donderdag eindigt de etappe wel bergop op de Col d'Izoard, na een klim van 14,1 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,3.

Met nog één bergetappe en een tijdrit te gaan zijn de verschillen in het klassement nog steeds klein. Geletruidrager Froome heeft een voorsprong van 27 seconden op Rigoberto Uran en Bardet, en 53 seconden op Fabio Aru, die woensdag ruim een halve minuut verloor.

"Het is lastig te zeggen hoe het met Froome gaat, hij heeft een goede pokerface", zegt Martin. "Maar we kunnen allemaal door het ijs zakken, iedereen kan een slechte dag hebben. En misschien overkomt het Froome donderdag wel."

Bocht

De kopman van Quick Step-Floors probeerde zelf woensdag al te peilen hoe het met de benen van de klassementsleider zat. Martin versnelde enkele keren op de Col du Galibier, de slotklim van de etappe.

"Ik wilde het oncomfortabel maken voor Team Sky", stelt de Ier over de ploeg van Froome. "Het tempo dat ze reden was niet al te hoog, dus ik dacht: misschien heeft Chris een slechte dag. Dat wilde ik even testen."

De aanvallen werkten uiteindelijk averechts voor Martin, die in de afdaling naar finishplaats Serre Chevalier een bocht miste en 30 seconden na Froome, Bardet en Uran over de streep kwam.

"Na mijn stuurfout ontstond er een gat met mijn concurrenten en dat was niet meer te dichten in de afdaling. Dat is jammer, maar ik kan er nu niks meer aan veranderen."