Froome verrast door tijdverlies Aru in zeventiende rit

De Italiaan gaf in de zeventiende etappe van de Tour de France 31 seconden toe op zijn concurrenten en staat nu vierde op 53 seconden van geletruidrager Froome.

"Ik ben verrast, ik had vandaag juist een aanval van Fabio Aru verwacht", aldus de 32-jarige Brit, die als derde finishte achter ritwinnaar Primoz Roglic en de Colombiaan Rigoberto Uran.

"In een grote ronde wordt meestal pas in de derde week duidelijk hoe goed iedereen is", zei Froome, die felicitaties in ontvangst mocht nemen van de Franse president Emmanuel Macron.

Goede benen

Froome voelt zich naar eigen zeggen een stuk beter dan een week geleden in de Pyreneeën. "Ik hoop dat ik morgen net zulke goede benen heb. Mijn ploeg deed het ook weer perfect."

"Ik ben achter Daniel Martin aangegaan omdat ik niet in eenzelfde positie wilde komen als vorige week, toen een paar klassementsmannen in de aanval gingen en niemand wilde reageren. Mijn benen zijn goed, dus waarom zou ik niet iedereen in de gaten houden?"

Ook zijn Spaanse ploeggenoot Mikel Landa maakte weer een sterke indruk. "Het zou geweldig zijn als hij ook op het podium kan eindigen."