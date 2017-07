Roglic dolgelukkig na fraaie ritzege in Alpenrit

"Het is ongelooflijk. Ik kan nu moeilijk omschrijven wat ik voel. Dat komt later wel", zei de 27-jarige Roglic, die als eerste over de streep kwam na een zware Alpenrit met twee bergen van de buitencategorie, in een eerste reactie.

De tijdrijder sloeg vlak voor de Col du Galibier, zo'n veertig kilometer voor de finish, een gat met zijn medevluchters en koesterde op de kop van de slotklim een voorsprong van anderhalve minuut. Die gaf hij in de lange afdaling niet meer uit handen.

Plan

Voor Roglic en diens ploeg Lotto-Jumbo is het de eerste etappezege ooit in de Tour de France. Roglic is bovendien de eerste Sloveen die een rit in de Ronde van Frankrijk wint.

"Dit was mijn plan vandaag. Mijn vriendin en familie waren er vandaag, dus ik wilde er echt voor gaan. Ik heb er geen woorden voor wat dit voor mij betekent", aldus Roglic.