Lotto-Jumbo-renner Roglic dolgelukkig na fraaie zege in Alpenrit

"Het is ongelooflijk. Ik kan nu moeilijk omschrijven wat ik voel. Elke wielrenner droomt van winnen in de Tour, maar voor velen wordt dat nooit realiteit. Ik fiets pas vijf jaar en win hier. Het is echt ongelooflijk", zei de 27-jarige Roglic, die als eerste over de streep kwam na een zware Alpenrit.

De tijdrijder sloeg tijdens de beklimming van de Col du Galibier, zo'n veertig kilometer voor de finish, een gat met zijn medevluchters en koesterde op de top van de slotklim een voorsprong van anderhalve minuut. Die gaf hij in de lange afdaling niet meer uit handen.

Roglic was nog wel even bang dat Alberto Contador zijn ritzege zou verpesten. De Spanjaard voegde zich voor de Galibier vanuit het peloton bij de kopgroep, maar moest later alsnog lossen.

"Contador is een grootheid. Ik ken zijn erelijst, maar op de fiets zijn we allemaal gelijk", zei Roglic. "Ik heb respect voor hem, maar je moet het gevecht aangaan. Ik dacht vooral aan de ritzege."

Plan

Voor Roglic en diens ploeg Lotto-Jumbo is het de eerste etappezege ooit in de Tour de France. Onder de vorige naam Belkin won de ploeg voor het laatst een Touretappe in 2014, toen Lars Boom de vijfde rit won. Roglic is de eerste Sloveen die een rit in de Ronde van Frankrijk wint.

"Ik vond deelnemen aan de Tour al mooi en nu heb ik in mijn land geschiedenis geschreven", aldus Roglic, die zijn aanval al voor aanvang van de zeventiende etappe had gepland.

"Het was een van de laatste mogelijkheden en ik voelde me goed. Ik moest echt vechten, maar ik hield steeds een marge van meer dan een minuut. Toen wist ik dat ik het zou houden."