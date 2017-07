Teamdirecteur Zeeman prijst 'enorme drive' Roglic na etappezege

"We hebben natuurlijk een paar tikken gehad in deze Tour, maar dit is echt mooi voor onze mensen. Ik heb er geen woorden voor", aldus Zeeman tegenover de NOS.

Roglic kwam na een knappe solo als eerste over de streep in de Alpenrit naar Serre Chevalier. Hij bezorgde zichzelf en Lotto-Jumbo daarmee voor het eerst een dagzege in de Tour. "Primoz komt vorig jaar bij onze ploeg en wint nu een bergrit in de Tour. Dit is zo mooi."

"Hij is een jongen die zo graag wil, die alles opslurpt. Hij heeft een enorme drive, is ook een olympische sporter geweest", vertelde Zeeman over de 27-jarige Sloveen, een voormalig schansspringer. "Daarbij is hij ook nog heel relaxed. Dat weet iedereen die met hem werkt."

Geslaagd

''Primoz is gewoon een topper'', wist ook Nico Verhoeven, de baas van de ploegleiders bij Lotto-Jumbo. ''Hij had deze rit aangestipt en zou eigenlijk gisteren een dagje rustig aan hebben kunnen doen. Door omstandigheden kwam dat er niet van en moest hij vol aan de bak.''

De Tour is geslaagd voor de ploeg, erkende Verhoeven. ''Dat kun je wel zeggen als je een rit wint, maar er is nog meer mogelijk.''

Roglic wordt gezien als kanshebber voor ritwinst zaterdag in de individuele tijdrit in Marseille.