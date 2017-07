Roglic bezorgt Lotto-Jumbo eerste ritzege ooit in Tour, Froome blijft leider

Roglic sloeg vlak voor de laatste klim, circa 40 kilometer voor de finish, een gat met zijn medevluchters. De Sloveen koesterde zijn voorsprong van anderhalve minuut in de lange afdaling en pakte op fraaie wijze de ritzege in Serre Chevalier.

Voor Roglic en diens ploeg Lotto-Jumbo is het de eerste etappezege ooit in de Tour. Roglic is bovendien de eerste Sloveen die een rit in de Ronde van Frankrijk wint. De tijdrijder won in 2016 wel de negende etappe van de Giro d'Italia.

Froome kwam op een minuut en dertien seconden van Roglic als derde over de streep en rijdt donderdag wederom in het geel. De Brit van Team Sky vergrootte bovendien zijn voorsprong op de Italiaan Fabio Aru, die moest lossen en een kleine minuut verloor.

Froome heeft in het algemeen klassement nu 27 seconden voorsprong op zowel naaste belager Rigoberto Uran, die woensdag als tweede over de streep kwam, als nummer drie Romain Bardet. Aru volgt als vierde op 53 seconden.

Kittel

Marcel Kittel moest al vroeg in de koers afstappen. De Duitse sprinter, die deze Tour al vijf etappes won en de groene trui droeg, ging na twintig kilometer naar de grond na een valpartij achterin het peloton. Kittel stapte wel weer op en vond nog even aansluiting, maar moest uiteindelijk toch afhaken.

Michael Matthews (Team Sunweb) neemt de groene trui over van Kittel. De Australiër won woensdag een tussensprint en staat in het puntenklassement nu op een vrijwel onoverbrugbare 364 punten. Naaste belager André Greipel heeft er slechts 204.

Net als Kittel stapte ook Thibaut Pinot af in de zeventiende etappe. De FDJ-renner moest al vroeg lossen in het peloton. Pinot eindigde in 2014 nog als derde in het algemeen klassement van de Tour.

Mollema

De renners vertrokken woensdag van La Mure naar Serre Chevalier en kregen met Col de la Croix de Fer, Col du Télégraphe en Col du Galibier twee bergen van de buitencategorie voor hun kiezen.

Het tempo in de zeventiende etappe lag al vanaf het begin hoog en het peloton liet in eerste instantie geen vluchter ontsnappen. Na ongeveer 20 kilometer vormde zich alsnog een kopgroep na een grote valpartij achterin het peloton, waar onder anderen Kittel, Warren Barguil en Steve Cummings bij betrokken waren.

Door de ontstane chaos ontsnapten alsnog 33 man uit het peloton, met daarin onder anderen Bauke Mollema. De renner van Trek-Segafredo en winnaar van de vijftiende rit deze Tour hoopte wederom mee te zitten in de ontsnapping en slaagde daarin. Na de eerste klim koesterde de kopgroep een voorsprong van vier minuten.

Thomas de Gendt en Matthews, die samen streden voor de punten in de tussensprints, ontsnapten in de afdaling en pakten een voorsprong van enkele minuten op de andere vluchters. Het peloton onder leiding van Team Sky kreeg het gat niet veel kleiner en zag Alberto Contador en Nairo Quintana ontsnappen. De Colombiaan werd echter al snel weer gepakt.

De Gendt zag Matthews na 107 kilometer lossen en kwam samen met Daniel Navarro boven op de Col de la Croix de Fer, al was de voorsprong van het duo flink geslonken. De twee renners werden even later dan ook gepakt door de achtervolgers. De nieuwe kopgroep werd geleid door Mollema, die op de Col du Telegraphe voorop reed en de voorsprong op Team Sky met een minuut vergrootte.

Roglic

Op de Col du Calibier, met 2462 meter de hoogste top deze Tour, zochten meerdere renners de aanval. Met nog circa 40 kilometer te gaan vormde zich een nieuwe kopgroep van vijf man, onder wie Roglic. De renner van Lotto-Jumbo reed snel weg bij zijn medevluchters en pakte een voorsprong van bijna een minuut.

In de groep van de klassementsrenners moest Froome ondertussen aanvallen van onder anderen Daniel Martin incasseren, maar de Brit ging goed mee, terwijl Fabio Aru moest lossen. Voorin koesterde Roglic op de top van de Galibier, met 2462 meter de hoogste top deze Tour, een voorsprong van anderhalve minuut op de klassementsrenners.

De Sloveen gaf in de lange afdaling vrijwel geen tijd meer toe op de achtervolgers en kon solo de finish passeren. In het groepje met klassementsrenners sprintte Uran naar de tweede plek, maar nummer drie Froome verloor geen tijd in het algemeen klassement en is weer een dag dichter bij zijn vierde eindzege in de Tour.

Donderdag vervolgen de renners de Tour met een bergrit van Briançon naar Izoard over 179,5 kilometer.